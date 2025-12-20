Apple está a obrigar a atualizar o iPhone para o iOS 26

Há poucos dias, a Apple lançou o iOS 26.2 com melhorias e novas funcionalidades para os utilizadores do iPhone. A atualização adiciona várias novidades, além de proteções contra certas vulnerabilidades. No entanto, esta versão traz uma particularidade. A má notícia notíciasé que a Apple vai obrigar a instalar esta versão.

Apple muda as regras do jogo com o iOS 26

Uma nova informação mostra que a Apple está a obrigar os utilizadores a instalar o iOS 26.2 como a única opção de atualização, caso os seus iPhones sejam compatíveis. Embora isto possa parecer lógico para muitos, um número significativo de pessoas ainda utiliza o iOS 18 por não ter interesse no Liquid Glass e noutras funcionalidades. Isto torna-se ainda mais relevante tendo em conta que a empresa lançou também o iOS 18.7.3 com correções de segurança para os iPhones mais antigos.

A notícia não foi bem recebida, com muitos utilizadores a criticarem a decisão da Apple de forçar a adoção do iOS 26 com este truque. "Se os problemas de segurança são tão graves como dizem, o iOS 18.7.3 deveria estar disponível para todos os utilizadores iOS", comentou um dos afetados no site de suporte. A maioria salienta que a Apple mudou de ideias à última hora e modificou as notas de lançamento, que indicavam que o iOS 18.7.3 era compatível com todos os iPhones XS e modelos posteriores.

Outro pormenor importante é que esta atualização estava disponível como beta, pelo que, em teoria, poderia instalá-la se ativasse o programa beta do iOS 18.7. Esta seria a única alternativa para quem tem um iPhone compatível com o iOS 26 e se recusa a atualizar. Um representante do suporte da Apple explicou que o iOS 18.7.3 só está disponível para dispositivos que não são compatíveis com o iOS 26.

iPhone vai mesmo ter de atualizar para esta versão

A ideia de esperar por uma atualização tornou-se mais comum nos últimos anos. Embora as novas versões do sistema operativo cheguem repletas de novas funcionalidades e funções apelativas, a experiência do utilizador nem sempre é a melhor. Os exemplos mais óbvios são o iOS 26 e o ​​​​Windows 11, dois sistemas que não estavam prontos para o lançamento.

Quem tiver um iPhone compatível, terá de atualizar para o iOS 26.2, quer queira quer não. Infelizmente, os riscos de não o fazer são elevados, tendo em conta que a atualização inclui duas correções para uma vulnerabilidade do WebKit no Safari. A atualização também corrige um bug na app Mensagens e adiciona controlos de privacidade melhorados para evitar a fuga dos seus dados.

A decisão de restringir o iOS 18.7.3 a estes utilizadores é questionável, não se sabendo ainda se a Apple irá aplicar a mesma política em futuras atualizações. Por enquanto, a decisão foi implementada em todas as regiões.