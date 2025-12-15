PplWare Mobile

Apple tem novo problema! Bug no iOS 26 mete filtro vermelho nas fotos Android

Apple 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Maçã podre says:
    15 de Dezembro de 2025 às 08:40

    sim é bug, claro que sim… força nisso
    #maçaestámesmopodre

  2. Rui Almeida says:
    15 de Dezembro de 2025 às 08:48

    E bem! Não quero ca fotos de android a infectar o meu iphone, android nunca tera status, quando as pessoas entendem isso ??

    • Paulo says:
      15 de Dezembro de 2025 às 09:57

      Já pensaste em ir a um psicólogo!? Enfim….

    • Freaka says:
      15 de Dezembro de 2025 às 11:49

      “Status” (do latim para “posição de pé, estado”) refere-se à condição, situação ou estatuto de algo ou alguém num dado momento, seja o estado de um pedido online (enviado, entregue), a condição social (estatuto) ou uma publicação temporária nas redes sociais (como no WhatsApp/Instagram).

      O teu Status neste momento é: “a precisar de ajuda”.

  3. Carlos says:
    15 de Dezembro de 2025 às 08:53

    se fosse só um problema. o principal é o liquid glass

  4. SrBla says:
    15 de Dezembro de 2025 às 09:09

    ou seja, a apple no ios está ativamente a validar o tipo e origem da foto para realizar algum tipo de processamento…. e alguém deixou uma linha para chamar um função que não devia…. ehehheheheh

