Apple tem novo problema! Bug no iOS 26 mete filtro vermelho nas fotos Android

O iOS 26 está a mostrar aos utilizadores como a Apple consegue elevar as suas propostas. Com uma atualização lançada há apenas alguns dias, surge agora um bug estranho. Do que é revelado, este bug no iOS 26 mete um filtro vermelho no iPhone, as fotografias vindas do Android e outras fontes.

Apple tem um novo bug no iOS 26

Utilizadores do iPhone que executam o iOS 26 têm reportado um bug invulgar na aplicação Fotografias. Certas imagens importadas, nomeadamente as captadas em smartphone Android, surgem com um filtro vermelho. Este fenómeno, descrito por alguns como uma “névoa vermelha intensa”, não afeta todas as fotografias, mas tem sido consistentemente notado por diversos proprietários do iPhone.

O comportamento do bug é particularmente peculiar, ainda que consistente. A alteração de cor só se manifesta quando o utilizador toca na imagem para a visualizar em ecrã completo e amplia o zoom. As miniaturas de pré-visualização, por outro lado, mantêm a sua coloração original.

Filtro vermelho nas fotos Android

Esta situação leva a pensar que o problema pode passar despercebido numa navegação rápida pela biblioteca. A causa subjacente parece estar relacionada com uma interpretação errada de perfis de cor por parte da aplicação, levando-a a “pensar que foi aplicado um filtro de cor”.

Apesar da inconsistência na sua ocorrência, o fator comum em todas as imagens afetadas é a sua origem. Do que se sabe, foram captadas com “dispositivos que não são iPhones”. Isto sugere um possível problema na forma como o iOS 26 gere metadados de cor de câmaras não-Apple, algo que naturalmente aponta para os smartphones Android.

Uma solução simples para este problema

Felizmente, existe uma solução simples para restaurar as cores originais das imagens. Conforme reportado, os utilizadores podem aceder à fotografia afetada, selecionar Editar e, em seguida, escolher a opção Reverter. Esta ação elimina o filtro imposto pelo bug e repõe a aparência inicial da imagem.

Embora a solução alternativa de “Editar -> Reverter” seja considerada “um pouco contra intuitiva” para corrigir um problema de visualização, a boa notícia é que “não parece haver qualquer perda de dados irrecuperável”. A Apple não se pronunciou ainda sobre o bug, mas a facilidade da correção tranquiliza os utilizadores afetados.