Apple lança AirPods Max 2: tradução em tempo real e Cancelamento Ativo de Ruído melhorado

Pouco mais de cinco anos após o lançamento dos AirPods Max originais, em dezembro de 2020, a Apple lança os AirPods Max 2, com todas as funcionalidades dos AirPods Pro que lhes faltavam, além de "melhor Cancelamento Ativo de Ruído e qualidade de som superior". Chegou, também, a opção de Tradução em Tempo Real.

Com todas as funcionalidades dos AirPods Pro que faltavam ao modelo Max, os AirPods Max 2 incluem o chip H2 para auscultadores da Apple, além de um novo "amplificador de alta gama dinâmica" para melhorar o áudio.

Este chip H2 traz um largo leque de novas funcionalidades para este modelo, incluindo os seguintes:

Áudio Adaptativo , para que o modo Transparência se ajuste automaticamente e bloqueie alguns sons desnecessários;

, para que o modo Transparência se ajuste automaticamente e bloqueie alguns sons desnecessários; Consciência de Conversa , que permite aos auscultadores deixar entrar o som quando se começa a falar com alguém;

, que permite aos auscultadores deixar entrar o som quando se começa a falar com alguém; Redução de Sons Altos e Volume Personalizado, que ajudam a proteger a audição e a manter o perfil de som ao gosto de cada utilizador.

A opção de Tradução em Tempo Real, agora presente, permite que os AirPods reproduzam nos ouvidos do utilizador uma versão traduzida do que alguém diga, caso esteja numa língua suportada.

Além disso, os AirPods Max 2 chegam com Isolamento de Voz, que visa melhorar a qualidade das chamadas em ambientes ruidosos e "gravação de áudio com qualidade de estúdio", diretamente através dos microfones dos auscultadores.

Com os AirPods Max 2 é possível responder a certas coisas que a Siri diz com um aceno de cabeça ou abanando-a, sendo possível controlar a câmara do iPhone através da Digital Crown.

ANC melhorado nos novos AirPods Max 2 da Apple

Segundo a Apple, o Cancelamento Ativo de Ruído (em inglês, ANC) é agora "até 1,5 vezes mais eficaz do que na geração anterior".

Apesar de a empresa não ter esclarecido se houve alterações aos drivers de áudio nos AirPods Max 2, afirma que existe um "novo amplificador de alta gama dinâmica" com o objetivo de oferecer o mesmo tipo de assinatura sonora dos AirPods Max anteriores, mas mais limpa.

Sem suporte para áudio sem fios de resolução mais alta, os AirPods Max 2 chegam com suporte para Hi-Res Audio de 24-bit/48kHz através de USB-C.

De acordo com a informação divulgada pela Apple, haverá menor latência sem fios ao jogar no Game Mode em dispositivos Apple compatíveis.

Com 386,2 gramas, os novos AirPods Max 2 prometem 20 horas de autonomia, com áudio espacial e ANC ativados.

Disponibilidade e preço

Os novos AirPods Max 2 estão disponíveis por 579 euros, com encomendas a partir de 25 de março e disponibilidade a partir do início de abril, segundo a Apple.

Os auscultadores melhorados da Apple estão disponíveis nas cores Azul, Roxo, Meia-noite, Luz das estrelas e Laranja.