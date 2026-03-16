Apple lança AirPods Max 2: tradução em tempo real e Cancelamento Ativo de Ruído melhorado
Pouco mais de cinco anos após o lançamento dos AirPods Max originais, em dezembro de 2020, a Apple lança os AirPods Max 2, com todas as funcionalidades dos AirPods Pro que lhes faltavam, além de "melhor Cancelamento Ativo de Ruído e qualidade de som superior". Chegou, também, a opção de Tradução em Tempo Real.
Com todas as funcionalidades dos AirPods Pro que faltavam ao modelo Max, os AirPods Max 2 incluem o chip H2 para auscultadores da Apple, além de um novo "amplificador de alta gama dinâmica" para melhorar o áudio.
Este chip H2 traz um largo leque de novas funcionalidades para este modelo, incluindo os seguintes:
- Áudio Adaptativo, para que o modo Transparência se ajuste automaticamente e bloqueie alguns sons desnecessários;
- Consciência de Conversa, que permite aos auscultadores deixar entrar o som quando se começa a falar com alguém;
- Redução de Sons Altos e Volume Personalizado, que ajudam a proteger a audição e a manter o perfil de som ao gosto de cada utilizador.
A opção de Tradução em Tempo Real, agora presente, permite que os AirPods reproduzam nos ouvidos do utilizador uma versão traduzida do que alguém diga, caso esteja numa língua suportada.
Além disso, os AirPods Max 2 chegam com Isolamento de Voz, que visa melhorar a qualidade das chamadas em ambientes ruidosos e "gravação de áudio com qualidade de estúdio", diretamente através dos microfones dos auscultadores.
Com os AirPods Max 2 é possível responder a certas coisas que a Siri diz com um aceno de cabeça ou abanando-a, sendo possível controlar a câmara do iPhone através da Digital Crown.
ANC melhorado nos novos AirPods Max 2 da Apple
Segundo a Apple, o Cancelamento Ativo de Ruído (em inglês, ANC) é agora "até 1,5 vezes mais eficaz do que na geração anterior".
Apesar de a empresa não ter esclarecido se houve alterações aos drivers de áudio nos AirPods Max 2, afirma que existe um "novo amplificador de alta gama dinâmica" com o objetivo de oferecer o mesmo tipo de assinatura sonora dos AirPods Max anteriores, mas mais limpa.
Sem suporte para áudio sem fios de resolução mais alta, os AirPods Max 2 chegam com suporte para Hi-Res Audio de 24-bit/48kHz através de USB-C.
De acordo com a informação divulgada pela Apple, haverá menor latência sem fios ao jogar no Game Mode em dispositivos Apple compatíveis.
Com 386,2 gramas, os novos AirPods Max 2 prometem 20 horas de autonomia, com áudio espacial e ANC ativados.
Disponibilidade e preço
Os novos AirPods Max 2 estão disponíveis por 579 euros, com encomendas a partir de 25 de março e disponibilidade a partir do início de abril, segundo a Apple.
Os auscultadores melhorados da Apple estão disponíveis nas cores Azul, Roxo, Meia-noite, Luz das estrelas e Laranja.
Especificações Apple AirPods Max 2
Tamanho e peso
- AirPods Max 2, incluindo almofadas
- 168,6 mm x 187,3 mm x 83,4 mm
- 386,2 g
- Smart Case
- 134,5 g
Cores
- Meia-noite
- Luz das estrelas
- Azul
- Roxo
- Laranja
Tecnologia de áudio
- Transdutor dinâmico desenvolvido pela Apple
- Amplificador exclusivo de elevada gama dinâmica
- Cancelamento ativo de ruído
- Áudio adaptável1
- Modo Transparência
- Deteção de conversa
- Isolamento de voz2
- Volume personalizado
- Redução de sons altos
- Áudio Espacial personalizado com seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça
- Equalização adaptativa
- Áudio Sem perdas e com latência ultrabaixa por USB‑C
Sensores
- Sensor ótico (em cada concha)
- Sensor de posição (em cada concha)
- Sensor de deteção de caixa (em cada concha)
- Acelerómetro (em cada concha)
- Giroscópio (concha esquerda)
Microfones (nove microfones no total)
- Oito microfones para Cancelamento ativo de ruído
- Três microfones para captação de voz (dois partilhados com o Cancelamento ativo de ruído e um microfone adicional)
Processador
- H2 da Apple para auscultadores (em cada concha)
Controlos
- Digital Crown
- Rode para controlar o volume
- Prima uma vez para ouvir ou colocar em pausa
- Prima uma vez para atender chamadas e ligar ou tirar o som
- Prima duas vezes para desligar uma chamada
- Prima duas vezes para avançar para o tema seguinte
- Prima três vezes para recuar para o tema anterior
- Mantenha premido para ativar a Siri
- Botão de modo de escuta
- Prima para mudar de modo de escuta
- Siri
- Diga "Ei, Siri" para ouvir uma música, fazer uma chamada ou obter direções
- Interagir com a Siri
Bateria
- AirPods Max 2
- Até 20 horas de música com um carregamento, com o
- Cancelamento ativo de ruído ativado
- AirPods Max 2 com Smart Case
- O armazenamento na Smart Case permite poupar a bateria no estado de baixa potência
- Carregamento por USB‑C
Ligações
- Tecnologia wireless Bluetooth 5.3
Requisitos do sistema
- Modelos de iPhone com a versão mais recente do iOS
- Modelos de iPad com a versão mais recente do iPadOS
- Modelos de Apple Watch com a versão mais recente do watchOS
- Modelos de Mac com a versão mais recente do macOS
- Modelos de Apple TV com a versão mais recente do tvOS
- Os AirPods podem ser usados como auscultadores Bluetooth wireless em dispositivos Apple com versões anteriores de software ou em dispositivos de outras marcas, mas a sua funcionalidade pode ficar limitada.