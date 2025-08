Uma nova foto mostra quão fina é a bateria do iPhone 17 Air

A Apple prepara-se para lançar um dos seus modelos mais arrojados de sempre: o iPhone 17 Air. Com um design ultrafino e componentes internos redesenhados, este novo equipamento promete marcar uma viragem na abordagem da marca à engenharia dos seus dispositivos. Uma nova imagem vinda da Coreia revela agora a surpreendente espessura da sua bateria!

Bate(ria) leve, levemente

Uma nova imagem proveniente da Coreia, publicada pelo utilizador “yeux1122” no blogue Naver, revela a impressionante subtileza da bateria interna do iPhone 17 Air: apenas 2,49 mm de espessura, cerca de metade da bateria do iPhone 17 Pro.

A mesma fonte já tinha adiantado em maio que a capacidade rondaria os 2.800 mAh, informação que foi reforçada por outro leaker chinês, especificando que o valor ficará abaixo dos 3.000 mAh.

Não há ainda dados confirmados para o modelo Pro, mas o Pro Max poderá ultrapassar os 5.000 mAh.

De 3.000 mAh para 5.000 mAh?

Recorde-se que muitos modelos dos iPhones 12 e 13 tinham baterias com menos de 3.000 mAh. Embora a comparação em miliamperes (mAh) só seja válida se a voltagem for idêntica, a Apple costuma manter valores semelhantes, tornando o paralelo viável.

Segundo o mesmo blogue, o iPhone 17 Air terá um ecrã de 6,6 polegadas e pesará cerca de 145 gramas, valor próximo ao iPhone 13 mini (141 g) e ao iPhone SE 2 (148 g). O corpo do equipamento deverá ter apenas 5,5 mm de espessura, o que o tornará o iPhone mais fino de sempre.

De acordo com o analista Ming‑Chi Kuo, o dispositivo usará uma bateria “de alta densidade”. Fontes da indústria indicam que a TDK começou a fornecer baterias com ânodo de silício no final de junho, tecnologia que permite maior capacidade em menor volume.

Autonomia permanece uma incógnita

Segundo Wayne Ma (The Information), o iPhone 17 Air poderá ter uma autonomia inferior à dos modelos anteriores. Os testes internos apontam que apenas 60 a 70% dos utilizadores conseguiriam completar um dia de uso sem recarregar, face aos 80-90% estimados nos outros modelos.

Para mitigar este problema, a Apple poderá lançar uma capa com bateria integrada, vendida em separado.

Num tom mais otimista, Mark Gurman (Bloomberg) refere que melhorias no hardware e software podem equilibrar a autonomia. O novo chip C1, mais eficiente, e a ausência da câmara Ultra Grande Angular poderão ajudar a reduzir o consumo energético.

O iPhone 17 Air deverá ser apresentado em setembro, substituindo o modelo “Plus” na linha iPhone 17.