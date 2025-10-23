Como utilizar as notificações de hipertensão no Apple Watch com watchOS 26
Com o watchOS 26, a Apple introduz as notificações de hipertensão no Apple Watch Ultra 3, Series 11 e outros modelos compatíveis. Aqui está como ativar a função e os requisitos necessários.
Com o watchOS 26, a Apple introduziu as notificações de hipertensão, uma das funções mais aguardadas na área da saúde, que alertam o utilizador em caso de valores de pressão potencialmente elevados.
A função, disponível no Apple Watch Ultra 3 e Series 11, estará também acessível em alguns modelos anteriores, ampliando assim o número de utilizadores que poderão beneficiar dela.
As notificações de hipertensão estão disponíveis em:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch Ultra 2
Para utilizar esta nova função é necessário ter um iPhone 11 ou posterior com iOS 26 instalado. Além disso, a Apple especifica que é necessário cumprir os seguintes requisitos: a deteção do pulso deve estar ativa no Apple Watch, o utilizador deve ter pelo menos 22 anos, não estar grávido(a) e não ter um diagnóstico de hipertensão.
Durante a ativação da função, o sistema pede a confirmação destes detalhes. Uma vez verificados todos os requisitos, é possível ativar as notificações seguindo o procedimento indicado pela Apple.
Como ativar as notificações de hipertensão
- No iPhone, abra a app Saúde;
- Toque no ícone do seu perfil no canto superior;
- Em Funcionalidades, toque em Lista de controlo da aplicação Saúde;
- Toque em Notificações de hipertensão;
- Confirme a sua idade e indique se já recebeu um diagnóstico de hipertensão, depois toque em Continuar;
- Toque em Seguinte e siga as instruções no ecrã para saber como funcionam as notificações;
- Toque em Concluído.
As notificações, no entanto, não são ativadas imediatamente. A Apple esclarece que o sistema requer um período de análise de 30 dias para recolher dados suficientes e reconhecer eventuais padrões consistentes com hipertensão.
Segundo a documentação oficial, o Apple Watch analisa os dados recolhidos pelo sensor cardíaco ótico para identificar possíveis padrões recorrentes que possam indicar a presença de hipertensão.
As avaliações são feitas em ciclos de 30 dias a partir do momento em que as notificações são ativadas.
Para mais detalhes técnicos e informações atualizadas sobre compatibilidade, a Apple remete para o documento de suporte completo disponível no seu site oficial.