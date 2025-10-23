Como utilizar as notificações de hipertensão no Apple Watch com watchOS 26

Com o watchOS 26, a Apple introduz as notificações de hipertensão no Apple Watch Ultra 3, Series 11 e outros modelos compatíveis. Aqui está como ativar a função e os requisitos necessários.

Com o watchOS 26, a Apple introduziu as notificações de hipertensão, uma das funções mais aguardadas na área da saúde, que alertam o utilizador em caso de valores de pressão potencialmente elevados.

A função, disponível no Apple Watch Ultra 3 e Series 11, estará também acessível em alguns modelos anteriores, ampliando assim o número de utilizadores que poderão beneficiar dela.

As notificações de hipertensão estão disponíveis em:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 2

Para utilizar esta nova função é necessário ter um iPhone 11 ou posterior com iOS 26 instalado. Além disso, a Apple especifica que é necessário cumprir os seguintes requisitos: a deteção do pulso deve estar ativa no Apple Watch, o utilizador deve ter pelo menos 22 anos, não estar grávido(a) e não ter um diagnóstico de hipertensão.

Durante a ativação da função, o sistema pede a confirmação destes detalhes. Uma vez verificados todos os requisitos, é possível ativar as notificações seguindo o procedimento indicado pela Apple.

Como ativar as notificações de hipertensão

No iPhone, abra a app Saúde ;

; Toque no ícone do seu perfil no canto superior;

no canto superior; Em Funcionalidades, toque em Lista de controlo da aplicação Saúde ;

; Toque em Notificações de hipertensão;

Confirme a sua idade e indique se já recebeu um diagnóstico de hipertensão, depois toque em Continuar;

Toque em Seguinte e siga as instruções no ecrã para saber como funcionam as notificações;

Toque em Concluído.

As notificações, no entanto, não são ativadas imediatamente. A Apple esclarece que o sistema requer um período de análise de 30 dias para recolher dados suficientes e reconhecer eventuais padrões consistentes com hipertensão.

Segundo a documentação oficial, o Apple Watch analisa os dados recolhidos pelo sensor cardíaco ótico para identificar possíveis padrões recorrentes que possam indicar a presença de hipertensão.

As avaliações são feitas em ciclos de 30 dias a partir do momento em que as notificações são ativadas.

Para mais detalhes técnicos e informações atualizadas sobre compatibilidade, a Apple remete para o documento de suporte completo disponível no seu site oficial.