Instagram chega finalmente ao iPad, 15 anos depois

Após uma longa espera de quase 15 anos, o Instagram lança finalmente uma aplicação nativa para o iPad. A nova versão traz consigo uma interface redesenhada e funcionalidades exclusivas, pensadas para tirar o máximo partido do ecrã de maiores dimensões da Apple.

Instagram para o iPad tem uma interface renovada

A relação entre o Instagram e o iPhone é histórica e quase simbiótica. A rede social foi lançada primeiramente no telemóvel da Apple em outubro de 2010, dando início a uma parceria icónica. Os utilizadores de Android, por sua vez, tiveram de aguardar até abril de 2012 para poderem juntar-se à plataforma.

No entanto, o iPad foi desde sempre a exceção à regra. Quando o Instagram foi lançado, o tablet da Apple já estava no mercado há seis meses, mas nunca recebeu uma aplicação desenvolvida especificamente para o seu ecrã. Passaram quase 15 anos sem que este cenário se alterasse. Até hoje, dia em que a empresa finalmente respondeu aos pedidos dos utilizadores.

A aplicação oficial do Instagram para iPad já se encontra disponível e não se trata de uma simples adaptação da versão móvel. A interface foi completamente repensada para aproveitar as dimensões do ecrã, melhorando significativamente a experiência de utilização. Agora, é possível aceder a mensagens e notificações de forma simultânea, sem ter de alternar entre menus.

A diferença é notória desde o primeiro momento. As Stories mantêm a sua posição no topo, os Reels podem ser visualizados em ecrã inteiro e a navegação geral tornou-se mais fluida e intuitiva. Uma das grandes novidades é a capacidade de expandir os comentários de um Reel sem interromper a visualização do vídeo, que continua a ser reproduzido no fundo.

Novas formas de organizar o feed e interagir

A organização do conteúdo também foi aprimorada. O separador "A Seguir" foi reestruturado e divide-se agora em três vistas distintas, permitindo um maior controlo sobre o que é exibido:

Tudo: Apresenta publicações e reels recomendados de todas as contas que o utilizador segue.

Apresenta publicações e reels recomendados de todas as contas que o utilizador segue. Amigos: Mostra apenas conteúdo de contas que se seguem mutuamente.

Mostra apenas conteúdo de contas que se seguem mutuamente. Mais recentes: Exibe as publicações por ordem cronológica, dando prioridade às mais recentes.

As mensagens diretas ganham igualmente um novo destaque. O utilizador pode consultar a sua caixa de entrada enquanto mantém uma conversa aberta.

Integração com o iPadOS e disponibilidade

A nova aplicação foi desenvolvida para tirar partido das funcionalidades mais avançadas do iPadOS. Oferece suporte para multitarefa e janelas flutuantes no iPadOS 26 (atualmente em beta), modo de ecrã completo tanto na vertical como na horizontal, e total compatibilidade com teclado, trackpad e Apple Pencil.

A aplicação já pode ser descarregada a partir da App Store em qualquer iPad com o sistema operativo iPadOS 15.1 ou superior. Se já possuía a versão para iPhone instalada no seu tablet, basta realizar a atualização: a aplicação existente será automaticamente substituída pelo novo design otimizado.

No passado, Adam Mosseri, o responsável pelo Instagram, havia justificado a ausência de uma versão para iPad com o argumento de que o número de utilizadores interessados não era suficiente para justificar o investimento. Essa justificação pertence agora ao passado.

Leia também: