iOS 27 vai ajudar as aplicações a detetar burlas em tempo real

Nunca se assistiu a um tempo com tantas tentativas de burla a atacar os utilizadores. É por chamadas telefónicas, por SMS, por mail e até aplicações carregadas com malware. Como tal, a Apple prepara uma nova funcionalidade no iOS 27 que promete reforçar a proteção dos utilizadores contra um dos maiores problemas da atualidade: as burlas de engenharia social.

Através de uma nova framework denominada Trust Insights, as aplicações poderão receber alertas quando o sistema detetar que um utilizador poderá estar a ser manipulado por um burlão durante uma chamada telefónica, uma conversa por mensagens, um e-mail ou outra interação.

A engenharia social é cada vez mais difícil de travar

Segundo a Apple, as burlas de engenharia social representam um desafio especial porque, ao contrário de muitos ataques informáticos, é o próprio utilizador que executa as ações. Estas operações são realizadas de forma legítima e autenticada, tornando muito difícil distingui-las de uma utilização normal.

Nos últimos anos, aumentaram significativamente os esquemas de falso suporte técnico, a usurpação de identidade de autoridades e as burlas que simulam emergências familiares. A popularização das ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente os deepfakes, veio agravar ainda mais este problema.

iOS 27: Trust Insights analisa o comportamento do utilizador

Para combater estas ameaças, o iOS 27 introduz a framework Trust Insights, que funciona maioritariamente no próprio dispositivo.

Em vez de analisar o conteúdo das mensagens ou das chamadas, o sistema observa diferentes indicadores comportamentais, como:

Padrões de interação.

Momento em que determinadas ações são realizadas.

Contexto da utilização.

Dados básicos provenientes dos sensores do dispositivo.

Sempre que identificar sinais compatíveis com uma tentativa de burla, o sistema poderá atribuir um nível de risco médio ou elevado.

A partir daí, a aplicação pode tomar medidas adicionais para proteger o utilizador, como:

Apresentar avisos de segurança.

Atrasar temporariamente determinadas operações.

Solicitar verificações adicionais de identidade.

A privacidade continua a ser uma prioridade

A Apple garante que o Trust Insights não lê nem analisa o conteúdo das fotografias, mensagens ou e-mails.

Toda a análise é efetuada localmente no equipamento, sendo os dados utilizados eliminados imediatamente após o processamento. Apenas é enviado para os servidores da Apple um único valor que representa o resultado da avaliação do risco.

Esse valor pode depois ser combinado com informação da conta Apple do utilizador e com verificações de atividade invulgar antes de ser emitida uma avaliação final sobre a possibilidade de estar em curso uma tentativa de fraude.

É possível desativar a funcionalidade

Os utilizadores poderão desligar o Trust Insights nas Definições do iOS.

Contudo, a Apple refere que poderá existir um período de espera antes da desativação entrar em vigor. O objetivo é impedir que um burlão convença a vítima a desligar imediatamente este mecanismo de proteção.

Cinco categorias principais de operações

Numa fase inicial, o Trust Insights irá monitorizar cinco grandes tipos de operações:

Pagamento (.payment): qualquer troca de dinheiro, ativos ou conteúdos, incluindo compras dentro das aplicações.

(.payment): qualquer troca de dinheiro, ativos ou conteúdos, incluindo compras dentro das aplicações. Conta (.account): alterações aos dados da conta ou às informações de segurança.

(.account): alterações aos dados da conta ou às informações de segurança. Utilização de recursos (.resourceUse): pedidos que envolvam recursos dispendiosos ou limitados, como operações de inferência de inteligência artificial.

(.resourceUse): pedidos que envolvam recursos dispendiosos ou limitados, como operações de inferência de inteligência artificial. Comunicação (.communication): envio de mensagens, submissão de formulários ou assinatura de documentos.

(.communication): envio de mensagens, submissão de formulários ou assinatura de documentos. Outros (.other): categoria destinada a operações que não se enquadrem nas anteriores.

Apple quer melhorar continuamente o sistema

A empresa pede aos programadores que utilizem o Feedback Assistant para comunicar casos que não se enquadrem nas categorias existentes.

Além disso, solicita que informem sobre o impacto do Trust Insights em cada operação e que assinalem, sempre que possível, situações posteriormente confirmadas como fraude. Estes dados permitirão melhorar continuamente a eficácia do sistema na deteção de novas burlas.

Com esta nova framework, a Apple pretende acrescentar uma camada adicional de proteção contra ataques que dependem da manipulação psicológica das vítimas, um tipo de fraude que tem crescido rapidamente e que se tornou cada vez mais sofisticado graças ao recurso à inteligência artificial.