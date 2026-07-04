iOS 27 vai ajudar as aplicações a detetar burlas em tempo real
Nunca se assistiu a um tempo com tantas tentativas de burla a atacar os utilizadores. É por chamadas telefónicas, por SMS, por mail e até aplicações carregadas com malware. Como tal, a Apple prepara uma nova funcionalidade no iOS 27 que promete reforçar a proteção dos utilizadores contra um dos maiores problemas da atualidade: as burlas de engenharia social.
Através de uma nova framework denominada Trust Insights, as aplicações poderão receber alertas quando o sistema detetar que um utilizador poderá estar a ser manipulado por um burlão durante uma chamada telefónica, uma conversa por mensagens, um e-mail ou outra interação.
A engenharia social é cada vez mais difícil de travar
Segundo a Apple, as burlas de engenharia social representam um desafio especial porque, ao contrário de muitos ataques informáticos, é o próprio utilizador que executa as ações. Estas operações são realizadas de forma legítima e autenticada, tornando muito difícil distingui-las de uma utilização normal.
Nos últimos anos, aumentaram significativamente os esquemas de falso suporte técnico, a usurpação de identidade de autoridades e as burlas que simulam emergências familiares. A popularização das ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente os deepfakes, veio agravar ainda mais este problema.
iOS 27: Trust Insights analisa o comportamento do utilizador
Para combater estas ameaças, o iOS 27 introduz a framework Trust Insights, que funciona maioritariamente no próprio dispositivo.
Em vez de analisar o conteúdo das mensagens ou das chamadas, o sistema observa diferentes indicadores comportamentais, como:
- Padrões de interação.
- Momento em que determinadas ações são realizadas.
- Contexto da utilização.
- Dados básicos provenientes dos sensores do dispositivo.
Sempre que identificar sinais compatíveis com uma tentativa de burla, o sistema poderá atribuir um nível de risco médio ou elevado.
A partir daí, a aplicação pode tomar medidas adicionais para proteger o utilizador, como:
- Apresentar avisos de segurança.
- Atrasar temporariamente determinadas operações.
- Solicitar verificações adicionais de identidade.
A privacidade continua a ser uma prioridade
A Apple garante que o Trust Insights não lê nem analisa o conteúdo das fotografias, mensagens ou e-mails.
Toda a análise é efetuada localmente no equipamento, sendo os dados utilizados eliminados imediatamente após o processamento. Apenas é enviado para os servidores da Apple um único valor que representa o resultado da avaliação do risco.
Esse valor pode depois ser combinado com informação da conta Apple do utilizador e com verificações de atividade invulgar antes de ser emitida uma avaliação final sobre a possibilidade de estar em curso uma tentativa de fraude.
É possível desativar a funcionalidade
Os utilizadores poderão desligar o Trust Insights nas Definições do iOS.
Contudo, a Apple refere que poderá existir um período de espera antes da desativação entrar em vigor. O objetivo é impedir que um burlão convença a vítima a desligar imediatamente este mecanismo de proteção.
Cinco categorias principais de operações
Numa fase inicial, o Trust Insights irá monitorizar cinco grandes tipos de operações:
- Pagamento (.payment): qualquer troca de dinheiro, ativos ou conteúdos, incluindo compras dentro das aplicações.
- Conta (.account): alterações aos dados da conta ou às informações de segurança.
- Utilização de recursos (.resourceUse): pedidos que envolvam recursos dispendiosos ou limitados, como operações de inferência de inteligência artificial.
- Comunicação (.communication): envio de mensagens, submissão de formulários ou assinatura de documentos.
- Outros (.other): categoria destinada a operações que não se enquadrem nas anteriores.
Apple quer melhorar continuamente o sistema
A empresa pede aos programadores que utilizem o Feedback Assistant para comunicar casos que não se enquadrem nas categorias existentes.
Além disso, solicita que informem sobre o impacto do Trust Insights em cada operação e que assinalem, sempre que possível, situações posteriormente confirmadas como fraude. Estes dados permitirão melhorar continuamente a eficácia do sistema na deteção de novas burlas.
Com esta nova framework, a Apple pretende acrescentar uma camada adicional de proteção contra ataques que dependem da manipulação psicológica das vítimas, um tipo de fraude que tem crescido rapidamente e que se tornou cada vez mais sofisticado graças ao recurso à inteligência artificial.