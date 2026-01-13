Elon Musk reagiu mal ao novo acordo Gemini da Apple com a Google
O atraso da Apple face à IA é evidente, mas poderá ser algo que em breve desaparecerá. O acordo com a Apple para usar o Gemini foi anunciado e tudo mudará quando isso chegar. Como seria de esperar, há já quem se manifeste contra. A voz mais ativa parece ser a de Elon Musk, que reagiu mal ao novo acordo Gemini da Apple com a Google.
Elon Musk reagiu mal ao novo acordo
Após o anúncio de ontem de que o Gemini, da Google, irá ser a base de novas funcionalidades da Siri, Elon Musk usou o X para chamar a isto "uma concentração de poder excessiva" para a Google. Antes, a conta "News from Google" no X confirmou uma parceria plurianual com a Apple para impulsionar a Siri e o Apple Foundation Model com a infraestrutura da Google.
Poucas horas depois, Elon Musk respondeu à publicação, considerando-a "uma concentração de poder excessiva" para a Google. A publicação de Musk ocorre enquanto a sua empresa xAI processa a Apple e a OpenAI por causa da parceria que permite a inclusão do ChatGPT como um complemento à Siri e às capacidades de Inteligência Artificial da Apple.
This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome
— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026
Segundo Musk, esta parceria tem impedido concorrentes como o Grok de terem uma oportunidade justa na App Store. Apesar de ser amplamente desacreditada, a alegação deverá prosseguir após sobreviver às tentativas de arquivamento por parte da Apple e da OpenAI.
Gemini será a IA da Apple com o ok da Google
Voltando às críticas de Musk à parceria entre a Apple e a Google, alguns interpretaram-nas como uma dica de que a xAI poderia eventualmente lançar um telefone. Esta é uma ideia que Musk já tinha mencionado anteriormente e que poderá finalmente tomar forma.
Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.
xAI will take immediate legal action.
— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025
Outros viram isto como um aviso prévio de um possível processo judicial que procurava inviabilizar o acordo, semelhante ao processo que Musk moveu contra a Apple e a OpenAI. A queixa de Musk surge numa altura em que a xAI enfrenta uma crescente reação negativa internacional e pressão regulatória após a utilização do Grok para gerar imagens sexualizadas sem consentimento, incluindo conteúdo envolvendo menores.
Isto levou países como a Indonésia e a Malásia a bloquear o chatbot, desencadeou investigações e possíveis ações judiciais, e reacendeu os pedidos para a remoção da aplicação xAI da App Store. Seja como for, resta saber se a mais recente queixa de Musk se irá intensificar ainda mais.