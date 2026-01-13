Renault Filante: regresso ao segmento premium com “algo diferente de tudo o que existe”

Carregando o apelido do lendário protótipo que bateu vários recordes mundiais de velocidade no Bonneville Salt Lake Flats, em 1956, a Renault regressa ao segmento premium com um modelo ousado e visualmente distinto. O Renault Filante chega com uma versão atualizada do sistema de propulsão híbrido E-Tech de 250 cv, que combina desempenho dinâmico e eficiência.

A Renault tem vindo a mostrar que é possível combinar tecnologia, sustentabilidade e preços acessíveis, sobretudo no setor dos carros elétricos, onde tem assumido um papel relevante.

Ao apostar em modelos pensados para o dia a dia, eficientes e financeiramente alcançáveis, a marca contribui para uma mobilidade mais inclusiva, permitindo que mais pessoas tenham acesso a soluções modernas e amigas do ambiente.

Contudo, é ADN da Renault arriscar, refletindo-se esta ambição de fazer mais em modelos com um design marcante, irreverente e cheio de personalidade.

A ousadia estética é acompanhada por uma base mecânica competente, capaz de responder tanto à cidade como a contextos mais exigentes.

O resultado são carros que não passam despercebidos, que oferecem uma experiência de condução sólida e que provam que inovação e carácter podem perfeitamente andar de mãos dadas.

Renault Filante tem o nome de um manifesto da Renault

Remetendo à herança da Renault, o nome Filante carrega muita história. Primeiro, o Étoile Filante, o lendário protótipo que bateu vários recordes mundiais de velocidade no Bonneville Salt Lake Flats, em 1956.

Depois, o Renault Filante Record 2025, o concept car elétrico que a marca francesa apresentou, em 2025. Com o seu design aerodinâmico, amplamente inspirado na aeronáutica, este manifesto estabeleceu um novo recorde de eficiência, em dezembro passado.

Filante refere-se, também, a um capítulo menos conhecido da história da Renault: a estrela (étoile, em francês) foi usada como marca distintiva nos modelos topo de gama da marca na década de 1930.

Identificava os veículos mais prestigiados da Renault, concebidos para mostrar a excelência francesa entre a elite e nos mercados internacionais. Ao reviver este símbolo, o Renault Filante sublinha a sua ligação com uma herança premium, que sustenta a identidade da Renault.

Estes dois aspetos da herança da marca posicionam o Renault Filante como muito mais do que apenas um novo modelo. Reforçam a determinação da marca em reafirmar a sua presença no segmento premium global, recorrendo não apenas à herança, mas à inovação.

Fabricado na Coreia do Sul, na fábrica de Busan, o Renault Filante simboliza a expertise industrial e tecnológica da Renault Coreia, com um design e uma experiência de condução adaptados às expectativas locais.

Posicionado no segmento E, o Renault Filante incorpora a aposta global da Renault no segmento de luxo, ao mesmo tempo que complementa a sua gama na Coreia do Sul.

Uma pedra angular do Plano Internacional 2027 da marca O Renault Filante é uma parte fundamental do Plano Estratégico Internacional 2027 da marca francesa para um crescimento rentável nos mercados internacionais. Entre agora e 2027, a Renault deverá lançar oito novos veículos fora da Europa, incluindo cinco nos segmentos C e D, por forma a posicionar a marca nos segmentos que geram maior valor. A ambição da Renault é que, no mesmo período, uma em cada três vendas fora da Europa seja de um veículo híbrido ou elétrico. Como parte deste plano, o Renault Filante assume um papel central ao lado do Kardian, Duster, Boreal e Koleos. No topo da gama, este crossover distinto e arrojado, que fomos conhecer de perto à Coreia do Sul, satisfaz as necessidades deste mercado, dos Estados do Golfo e de alguns países da América Latina. O lançamento do Renault Filante terá início em março de 2026 na Coreia do Sul, antes de continuar gradualmente para parte da América Latina (Colômbia, Chile, Uruguai, etc.) e, em seguida, para os Estados do Golfo no início de 2027.

Design exterior confiante arrojado

Baseado no projeto Aurora, o Renault Filante simboliza uma nova abordagem ao design da Renault: a mistura de géneros. Esculpido e elegante, com linhas únicas, este crossover distinto e ousado pretende quebrar as regras como uma alternativa premium aos sedãs convencionais.

Após o lançamento bem-sucedido do Koleos, a Renault estava empenhada em melhorar a sua gama com um modelo complementar que refletisse o seu novo posicionamento no segmento D/E.

Para tal, as equipas de design exploraram um novo caminho, inspirando-se em características de diferentes tipos de automóveis, a fim de romper com os estilos de carroçaria convencionais.

O resultado é uma carroçaria musculada com linhas esculpidas, prolongada por uma traseira elegante e tridimensional, com um aspeto semelhante ao de um coupé. A Renault descreve esta nova abordagem como um crossover.

Segundo a própria Renault, este estilo de carroçaria marca a estreia de uma nova abordagem para a linguagem visual da marca no segmento premium: um cruzamento entre um sedã e um SUV, o Renault Filante equilibra presença com estilo e eficiência.

Concebido para inspirar emoção, o Renault Filante apresenta-se com 4915 mm de comprimento, 1890 mm de largura e 1635 mm de altura. As linhas elegantes expressam presença e desempenho, refletindo uma personalidade forte e a promessa de um espaço interior generoso.

Queríamos criar algo completamente diferente de tudo o que existe atualmente no panorama automóvel.

Revelou Marco Brunori, designer e diretor de design exterior do Renault Filante.

O destaque que a traseira esculpida e aerodinâmica merece

Curiosamente, a traseira recebeu a mesma atenção aos detalhes que a dianteira. Com os lados mais estreitos da carroçaria, a traseira assume um aspeto dinâmico e atlético, como se estivesse pronta para saltar.

A linha do tejadilho pronunciada, prolongada por um spoiler suspenso, refletem o desempenho e as linhas de design fluidas. A carroçaria é completada por uma janela traseira inclinada sem limpa-para-brisas.

Concebidas da mesma forma que os faróis, assemelhando-se a objetos embutidos na carroçaria, as luzes LED ultrafinas fazem com que o carro pareça mais largo, enquanto o design do para-choques e do difusor transmitem precisão técnica.

Na versão de lançamento do Esprit Alpine, a traseira apresenta um visual contrastante, com o preto do tejadilho e parte da janela traseira, e o branco da parte inferior da porta traseira e do para-choques.

Habitáculo sofisticado e de alta tecnologia dedicado ao conforto

O interior do Renault Filante foi concebido como um espaço habitável, com materiais refinados, ergonomia intuitiva e tecnologia conectada, criando um ambiente acolhedor e contemporâneo, segundo a Renault.

O carro mais longo da gama Renault, o design interior do Filante foi concebido com uma abordagem distinta, com ênfase no conforto, tecnologia e qualidade percebida.

O interior apresenta um painel de instrumentos largo e horizontal com três ecrãs panorâmicos, cada um com 12,3 polegadas (painel de instrumentos, ecrã central e ecrã do passageiro), formando o harmonioso OpenR Panorama Screen. Este layout é completado por um ecrã head-up de realidade aumentada de 25,6 polegadas.

Com estas características, o cockpit estabelece novos padrões em tecnologia avançada, permitindo aos condutores ler informações com clareza e aceder a um nível mais elevado de imersão.

A posição de condução foi otimizada para maior ergonomia, apresentando um novo volante de quatro raios, com parte superior e inferior planas e comandos de mudança de velocidades posicionados na consola central para uma utilização intuitiva.

O painel de instrumentos apresenta saídas de ar horizontais com linhas simples, enquanto o altifalante flutuante no centro e os tweeters integrados acentuam a aparência de alta tecnologia do cockpit.

O acabamento interior reforça a qualidade percebida: costuras precisas, inserções decorativas com acabamento acetinado, guarnições gravadas a laser e materiais acolchoados contribuem para um ambiente refinado, ao mesmo tempo que adicionam um toque desportivo.

Conforto de sala de estar em todos os bancos Com uma distância entre eixos de 2820 mm, o Renault Filante oferece um interior espaçoso, iluminado com até 48 cores. Os passageiros em todos os bancos desfrutam do mesmo nível de conforto de primeira classe. O espaço na parte traseira é o melhor da sua classe, com 320 mm de espaço para os joelhos e uns generosos 874 mm de espaço para a cabeça. O banco rebatível 40/60 oferece assentos esculpidos e um excelente apoio. Em termos de capacidade de carga, o Renault Filante oferece um generoso espaço na bagageira de até 2071 litros com os bancos rebatidos (654 litros com os bancos levantados, incluindo o espaço sob o piso falso). O habitáculo possui, também, muito espaço de arrumação. O Renault Filante destaca-se pelo elevado conforto acústico, graças a soluções de isolamento avançadas e a sistemas de som de elevada qualidade, disponíveis nas versões Arkamys ou Bose Premium, dependendo do acabamento, que combinam silêncio a bordo com uma reprodução sonora cuidada e atenção ao detalhe no design interior.

Experiência tecnologicamente intuitiva, personalizada e conectada

O Renault Filante vem equipado com o sistema OpenR Panorama de nova geração. Compatível com o Android Automotive, este sistema de infoentretenimento apresenta uma interface clara e rápida com ergonomia semelhante à de um smartphone.

Permite aos condutores utilizar as suas aplicações favoritas, gerir a navegação ou controlar as funções do veículo por voz, utilizando inteligência artificial.

O ecrã de 12,3 polegadas para os passageiros dá acesso a uma série de funções digitais, incluindo audiolivros e streaming de vídeo. O design específico do ecrã permite que os passageiros utilizem essas funções através de um auricular Bluetooth sem distrair o condutor.

Além disso, este sistema pode ajudar o condutor a ajustar determinadas configurações, como a temperatura ou a ventilação, com animações claras para facilitar a leitura.

As configurações pessoais, como a posição do banco ou as preferências de iluminação, são memorizadas para cada membro da família.

Por fim, um navegador da Web permite que os condutores preparem cada etapa da sua viagem ou consultem rapidamente informações úteis.

O Renault Filante estreia uma experiência de entretenimento inédita no mundo com o videojogo XR para automóveis, utilizando a câmara do veículo.

Para tal, a Renault desenvolveu algoritmos dedicados e tecnologia de processamento de imagem de alto desempenho para uma latência quase nula entre a câmara e o ecrã do jogo.

Além disso, possui um assistente de voz inteligente, o Adot Auto, capaz de manter uma conversa natural com o condutor, bem como analisar os seus hábitos de viagem e condições de condução, por forma a oferecer serviços personalizados, como recomendações de rotas e assistência ao controlo do veículo.

Atualizações over-the-air podem ser feitas facilmente utilizando uma aplicação dedicada, permitindo que aplicações do sistema sejam atualizadas de forma rápida, fácil e transparente, melhorando a capacidade de resposta e o conforto do utilizador sem imobilizar o veículo.

Controle o veículo remotamente com a app My Renault A aplicação móvel gratuita My Renault permite o controlo remoto de muitas funções do veículo, incluindo a localização através das luzes ou da buzina e o pré-condicionamento térmico. A chave digital integrada permite aos utilizadores trancar ou destrancar as portas e ligar ou desligar o motor sem tirar o smartphone do bolso, bastando ativar o Bluetooth. Além disso, permite partilhar até cinco chaves digitais para o mesmo veículo, facilitando a partilha entre vários condutores.

Assistência à condução de última geração

O Programa Human First concretiza o compromisso da Renault em melhorar a segurança dos ocupantes dos veículos e dos outros utentes da estrada.

O Renault Filante inclui a última geração de sistemas de assistência à condução (em inglês, ADAS) desenvolvidos pelo Grupo, disponibilizando mais de 30 funções de assistência, dependendo da versão, nomeadamente:

Controlo de cruzeiro adaptativo inteligente com Stop & Go;

Assistência à manutenção da faixa (LKA) e assistência à centralização da faixa (LCA);

Travagem de emergência ativa com deteção de peões e ciclistas, Reconhecimento de sinais de trânsito com limitador de velocidade adaptativo;

Alerta de tráfego cruzado traseiro e deteção avançada de ângulo morto;

Câmaras de visão panorâmica de alta definição a 360° com vistas 3D dinâmicas e uma função de transparent chassis que oferece visibilidade total da parte inferior da carroçaria, combinadas com uma câmara de 540° para uma perceção completa do ambiente;

Assistência automática ao estacionamento.

Os sistemas de assistência ao condutor estão agrupados numa interface clara, acessível a partir do ecrã central, permitindo aos condutores ativar ou desativar funções de acordo com as suas preferências.

Renault Filante pode ser conduzido sem stress

O Renault Filante vem equipado com três novos sistemas de assistência à condução, disponíveis, pela primeira vez, na Renault:

Função de direção de emergência

Esta função ajuda o condutor a evitar uma colisão com um obstáculo. Por via de dados da câmara e dos sensores, esta função automática permite evitar um veículo ou um peão.

Além disso, proporciona um maior binário para apoiar o condutor em manobras de emergência, aplicando força adicional ao volante. O sistema funciona entre 30 e 120 km/h.

Espelho retrovisor interior digital

Este sistema melhora a visibilidade traseira, mesmo sem um limpa-para-brisas traseiro, através de um espelho retrovisor Full Display. Inclui, também, o sistema ETC (sigla para electronic toll collection), para cobrança eletrónica de portagens.

Deteção da presença de crianças

Este sistema permite detetar crianças pequenas deixadas sozinhas no veículo e ativar diferentes tipos de alarme e ação. A cabine possui dois sensores interiores: um na consola do teto para fazer scan a primeira fila de bancos e outro na parte traseira do teto para fazer scan o banco corrido.

Ao mesmo tempo, o Renault Filante cumpre os mais elevados padrões de segurança. O sistema de monitorização da atenção do condutor analisa o movimento do volante e o tempo de reação para detetar sinais de fadiga.

Além disso, um ecrã digital projeta informações essenciais (velocidade, navegação, alertas ADAS) no campo de visão do condutor.

Motorizações: híbrido completo E-Tech 250

Desenvolvido na plataforma CMA, o Renault Filante vem com uma atualização do motor híbrido completo E-Tech, desenvolvido especificamente para modelos premium no mercado coreano.

Oferecendo o melhor desempenho elétrico da sua classe, esta versão de 250 cv combina um motor de combustão interna de 150 cv com dois motores elétricos de 100 kW (135 cv) e 60 kW (80 cv).

Vantagens da plataforma CMA e da eletrificação O Renault Filante herda os excelentes fundamentos da plataforma CMA, particularmente em termos de desempenho de condução, acústica, conforto e segurança, muito apreciados pelos clientes do Koleos. Sob o capô, a motorização híbrida completa E-Tech de 250 cv oferece uma experiência de condução eletrificada suave e de alto desempenho, sem restrições de carregamento. A arquitetura híbrida permite que funcione em modo totalmente elétrico, combustão interna ou combinado, dependendo das condições de condução. O sistema favorece a condução elétrica a baixas velocidades e na cidade, reduzindo significativamente o consumo de combustível e as emissões de CO2, garantindo uma condução suave e silenciosa.

O motor combina um motor a gasolina turboalimentado de 1,5 litros com injeção direta, que desenvolve 150 cv (110 kW) e 250 Nm de binário, com dois motores elétricos integrados numa caixa de velocidades automática DHT Pro, para uma potência combinada de 250 cv e um binário total de até 565 Nm.

Esta arquitetura híbrida baseia-se num motor turboalimentado de quatro cilindros com 1499 centímetros cúbicos, que funciona com um ciclo Miller e foi concebido para atingir elevados níveis de eficiência, com uma relação de compressão de 14:1, injeção direta de 350 bar e temporização variável das válvulas e-CVVT tanto na admissão como no escape.

O sistema de propulsão é excecional pela sua aceleração rápida, capacidade de resposta, funcionamento discreto e consumo moderado de combustível, com assistência elétrica quase permanente.

Dupla tração elétrica eficiente

O motor de combustão é assistido por duas unidades elétricas: um motor principal de 100 kW (135 cv) com 320 Nm de binário, para tração, e um segundo motor de 60 kW (80 cv) com 180 Nm de binário, do tipo HSG (High-voltage Starter Generator). Este segundo motor é utilizado para ligar o motor de combustão interna e carregar a bateria de tração.

A energia elétrica é fornecida por uma bateria de iões de lítio de 1,64 kWh que funciona a 316 V e é composta por 86 células divididas entre dois módulos.

Com esta capacidade, o veículo consegue frequentemente permanecer no modo totalmente elétrico, até 75% do tempo nas cidades, dependendo das condições de condução.

Para uma condução suave e responsiva, o Renault Filante arranca sempre no modo totalmente elétrico.

Graças ao sistema híbrido completo E-Tech com gestão inteligente, o Renault Filante consome até 50% menos combustível em utilização real do que um motor a gasolina não híbrido equivalente.

Caixa de velocidades DHT Pro para uma condução mais suave

O sistema de propulsão híbrido está acoplado a uma caixa de velocidades automática DHT Pro (Dedicated Hybrid Transmission), concebida especificamente para sistemas de propulsão híbridos com dupla tração elétrica.

Esta transmissão combina dois motores elétricos, uma dupla transmissão epicíclica, um módulo hidráulico de alta pressão (60 bar) e uma embraiagem dupla.

As três velocidades garantem mudanças de velocidade impercetíveis para um desempenho descrito pela Renault como "excecionalmente suave" e uma "continuidade perfeita entre os diferentes modos de funcionamento".

Arquitetura desenvolvida pela Alliance, otimizada para híbridos

Tal como o Renault Koleos, o Renault Filante adota uma arquitetura baseada na plataforma CMF-C/D da Alliance. Esta base foi amplamente reformulada para acomodar o sistema de propulsão híbrido E-Tech 250, melhorando simultaneamente a rigidez e a insonorização.

As principais alterações incluem um suporte dianteiro específico para o motor híbrido turboalimentado de 1,5 litros e uma suspensão traseira multibraço para melhorar o amortecimento e a estabilidade. A configuração foi otimizada para proporcionar conforto na cidade e controlo da carroçaria a altas velocidades.

Com tudo isto, e mais, o Renault Filante procura alcançar o primeiro lugar na classificação de segurança KNCAP 2026.

