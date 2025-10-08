Find My ajudou a polícia a encontrar ladrões que roubaram dezenas de milhares de telemóveis

Numa vitória contra o crime organizado, a polícia britânica afirma ter desmantelado uma organização internacional responsável por quase metade de todos os roubos de smartphones, em Londres. Para o sucesso da operação, terá contribuído, também, a rede Find My da Apple.

A Polícia Metropolitana informou que prendeu dois homens no nordeste de Londres, no dia 23 de setembro, como parte da Operação Echosteep, por supostamente lidarem com dispositivos eletrónicos roubados.

Os homens foram posteriormente acusados, juntamente com outro indivíduo, pelo suposto envolvimento em crime organizado.

Segundo avançado, os suspeitos tinham "vários dispositivos" no momento da detenção, e os agentes encontraram cerca de 2000 dispositivos adicionais ao efetuarem buscas em propriedades ligadas a eles.

Posteriormente, a polícia prendeu mais 15 suspeitos por roubo, furto e suposto envolvimento na rede criminosa.

Após as detenções, buscas em 28 propriedades, em Londres e Hertfordshire, revelaram mais 30 dispositivos roubados.

A polícia acredita que a rede contrabandeou até 40.000 telemóveis roubados do Reino Unido para a China ao longo do último ano – cerca de 40% de todos os roubos de smartphones denunciados em Londres durante esse período.

Papel da rede Find My da Apple na operação

Conforme avançado, a Operação Echosteep começou em dezembro de 2024, quando a polícia utilizou a rede Find My da Apple para rastrear um iPhone roubado até um armazém perto do aeroporto de Heathrow.

Na altura, os agentes descobriram o dispositivo numa caixa com quase mil telemóveis com destino a Hong Kong. Outras interseções de encomendas roubadas acabaram por conduzir a polícia aos suspeitos.

O comandante Andrew Featherstone, que lidera a unidade de roubo de telemóveis da Polícia Metropolitana, descreveu esta operação como o maior esforço do Reino Unido para combater o roubo e assalto de telemóveis.

Além disso, incentivou fabricantes como a Apple e a Samsung a fazerem mais para proteger os seus clientes, muitos dos quais foram violentamente agredidos durante os roubos ou perderam fotos e vídeos de parentes falecidos e animais de estimação.

A maioria dos dispositivos roubados eram iPhones, vendidos a preços mais altos no chamado grey market.

💡 O termo grey market, ou mercado cinzento, refere-se normalmente à negociação não autorizada de títulos ou mercadorias através de canais que não são reconhecidos ou regulamentados pelas autoridades oficiais.

Citando a polícia, "este grupo tinha como alvo específico os produtos da Apple devido à sua rentabilidade no estrangeiro: descobrimos que os ladrões de rua receberam até 300 libras [cerca de 350 euros] por telemóvel e descobrimos provas de que os aparelhos eram vendidos por até 5000 dólares [cerca de 4300 euros] na China".

Aparentemente, a maioria dos compradores estaria no país asiático, onde os dispositivos com acesso à Internet são alvo de grande procura para contornar a censura do governo.