Elon Musk volta ao ataque e agora processa a Apple e a OpenAI

Num novo capítulo da novela que coloca Elon Musk contra a Apple e a OpenAI, o magnata decidiu levar o caso a tribunal. A xAI, startup de IA de Elon Musk, processou a Apple e os criadores do ChatGPT por alegadamente terem montado um “esquema anticoncorrencial” para prejudicar a Grok.

O processo, aberto num tribunal do Distrito Norte do Texas, alega que a Apple e a OpenAI conspiraram para manter os seus monopólios nos mercados dos smartphones e da inteligência artificial generativa, respetivamente. Elon Musk criticou ainda a Apple por alegadamente favorecer a OpenAI ao integrar o ChatGPT nos seus sistemas operativos e retirar prioridade ao Grok e a outras aplicações de IA rivais nos rankings da App Store.

Isto não é uma grande surpresa, tendo em conta que Musk já se tinha queixado publicamente do problema há alguns dias. Este mês, o proprietário do xAI e do X acusou a Apple de cometer uma “violação anticoncorrência inequívoca”. Isto porque aparentemente impediu que outras empresas de IA, para além da OpenAI, atingissem o topo do seu ranking.

“Se não fosse o acordo exclusivo com a OpenAI, a Apple não teria motivos para deixar de destacar as aplicações X e Grok na sua App Store”, refere o processo. “A menos que o tribunal proíba a conduta ilegal da Apple e da OpenAI, os réus continuarão a dificultar a concorrência, e os seus concorrentes, bem como os demandantes, continuarão a sofrer consequências anticoncorrenciais”.

A Apple e a OpenAI não se pronunciaram publicamente sobre o processo interposto pela xAI. Elon Musk também não se pronunciou sobre o assunto, embora não seja surpresa se o fizer nas próximas horas. É importante recordar que, após a acusação inicial, Elon Musk envolveu-se numa disputa com Sam Altman via X (Twitter).

O responsável do ChatGPT criticou duramente o dono da xAI, acusando-o de manipular a X em seu benefício e em detrimento dos seus rivais. Musk respondeu rapidamente, e Altman convidou-o a assinar uma declaração negando tal comportamento. Mais um capítulo de uma rivalidade que agora, mais uma vez, terá implicações judiciais.

O processo de Elon Musk contra a Apple e a OpenAI procura uma decisão permanente que as impeça de avançar com a ação judicial contra a X e a Grok. A ação pretende ainda uma indemnização por danos morais, como “danos ordinários, danos triplos, danos punitivos e/ou restituição”, em valor a determinar em julgamento.