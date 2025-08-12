Elon Musk ameaça processar a Apple por manipular a App Store a favor do ChatGPT

Esta semana, Elon Musk ameaçou processar a Apple devido à forma como apresenta o ranking das aplicações na App Store. Especificamente, por violações antitrust relacionadas com a classificação da app do chatbot Grok AI - propriedade da sua startup de Inteligência Artificial (IA), xAI.

No ano passado, a Apple fez uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT nos seus produtos iPhone, iPad e Mac.

Na altura, Elon Musk disse que "se a Apple integrar a OpenAI no nível do sistema operativo, os [seus] dispositivos serão banidos das minhas empresas". Na sua perspetiva, significaria "uma violação de segurança inaceitável".

Entretanto, hoje, o fundador da xAI ameaçou a Apple com uma ação judicial por supostas violações antitrust relacionadas com a classificação da aplicação do seu chatbot Grok AI dentro da App Store.

A Apple está a agir de uma forma que torna impossível para qualquer empresa de IA, além da OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store, o que é uma violação antitrust inequívoca. A xAI tomará medidas legais imediatas.

Alertou Elon Musk, questionando por que motivo a Apple "se recusa a colocar o X ou o Grok na sua secção «Must Have» quando o X é a aplicação de notícias número 1 do mundo e o Grok é o número 5 entre todas as aplicações": "Está a fazer política?"

Sam Altman, da OpenAI, lançou achas para a fogueira

Em resposta às ameaças de Elon Musk contra a Apple, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, disse, numa publicação no X:

Lê-se, na publicação: "Esta é uma reivindicação notável, dado o que ouvi alegar que Elon faz para manipular o X em benefício próprio e das suas próprias empresas e prejudicar os seus concorrentes e pessoas de quem não gosta".

Um novo campo de batalha antitrust

A ameaça de Elon Musk marca o início do que poderá tornar-se numa nova e importante disputa antitrust.

A Apple tem sido alvo de escrutínio e processos judiciais por parte de programadores como a Epic Games, bem como de reguladores nos Estados Unidos e na Europa, que defendem que o seu controlo rígido sobre a App Store equivale a um monopólio ilegal.

Agora, Elon Musk está a reutilizar esses argumentos para a era da IA. De facto, para uma empresa emergente como a xAI, ser colocada de lado enquanto um concorrente desfruta de destaque pode ser fatal.

Na perspetiva do empresário, o destaque que a Apple dá ao ChatGPT deve-se a uma relação próxima e potencialmente anticoncorrencial com a OpenAI.