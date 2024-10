ChatGPT integrado na Siri: Apple abre caminho a uma nova vida da sua assistente virtual

A Apple já anunciou que a Siri irá integrar o ChatGPT, e os passos necessários estão a ser dados nos bastidores neste preciso momento. A nova funcionalidade chegará com uma atualização do iOS 18 no iPhone e do macOS Sequoia no Mac.

ChatGPT em breve ao nível da Siri no iPhone e Mac

Segundo informações, conseguidas da análise do código nos servidores da Apple, a gigante de Cupertino está atualmente a criar a estrutura necessária para tornar a integração do ChatGPT na Siri uma realidade.

Em particular, o código menciona a possibilidade de gerar texto e imagens usando a inteligência artificial da OpenAI.

Tudo isto faz parte da Apple Intelligence. A primeira versão do Apple Intelligence estará disponível este mês com o iOS 18.1 no iPhone e o macOS 15.1 no Mac (exceto nos países da União Europeia...). Mas a integração do ChatGPT não estará pronta com esta primeira versão.

De facto, terá de esperar pelo iOS 18.2 e pelo macOS 15.2 para tirar partido dele. Ambas as atualizações serão lançadas antes do final do ano, de acordo com a Apple.

Poderá o ChatGPT "canibalizar" a Siri?

A ideia parece ser uma "cooperação de funções". Isto é, quando os utilizadores fazem à Siri uma pergunta complicada que a assistente pessoal não consegue resolver, a Siri oferece-se para encaminhar o pedido para o ChatGPT. O ChatGPT fornecerá informações relevantes.

O ChatGPT será capaz de gerar texto e imagens e, embora o Apple Intelligence inclua algumas destas funcionalidades, a IA da OpenAI é mais avançada.

As ferramentas de escrita da Apple, por exemplo, podem oferecer assistência com ortografia e gramática ou alterar o tom do texto já escrito, enquanto o ChatGPT será capaz de gerar texto utilizando uma simples consulta do utilizador.

A Siri basear-se-á no GPT-4o, o mais recente modelo da OpenAI. A utilização do ChatGPT com a Siri também será gratuita e a Apple e a OpenAI comprometeram-se a não armazenar nos seus servidores os pedidos efetuados a partir de produtos Apple.