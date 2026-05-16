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4 mitos sobre correr modelos de IA localmente

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Maio de 2026 às 17:03

    Se querem correr modelos locais nos vossos pcs vão para modelos pequenos como qwen.
    Se tiverem GPUs com 256 ou 512 de vram mandem-se para modelos maiores, vejam comparação de performance entre esses modelos e modelos comerciais para escolherem o que melhor se aplica ao vosso use case. Podem ter agentes a correr modelos independentes, não precisa de ser one fits all.
    Podem até correr dentro dos vossos IDEs.
    Mas o mais importante a ter em consideração é o contexto desses modelos que é muito inferior aos modelos comerciais de topo, precisam de saber gerir isso com agentes por tarefa e orquestração entre agentes para cada um ter o seu contexto.

    Responder
  2. Artilheiro says:
    16 de Maio de 2026 às 17:28

    PC’s que tenham abaixo de 32Gb de RAM DDR5, não é recomendável, se não tiverem uma gráfica dedicada com CUDA e com pelo menos 8Gb de VRAM.
    O ideal será um PC com uma gráfica dedicada com CUDA e com pelo menos 16Gb de VRAM. Ou então um Mac Mini, ou um Mac Studio, com pelo menos 32Gb de RAM.

    Responder

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