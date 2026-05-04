Hyundai MobED: o robô com rodas que quer substituir carrinhos, drones e muito mais

A Hyundai apresentou o MobED, uma plataforma robótica autónoma pensada para múltiplos cenários, da indústria ao dia a dia. O objetivo é criar uma solução versátil que combine mobilidade, Inteligência Artificial (IA) e adaptação a diferentes ambientes.

Recentemente, o Hyundai Motor Group revelou o MobED, sigla para Mobile Eccentric Droid, como a sua primeira plataforma robótica de mobilidade produzida em série.

O projeto nasceu como conceito na CES 2022, mas evoluiu rapidamente até se tornar um produto pronto para produção, apresentado na International Robot Exhibition 2025, em dezembro, no Japão.

Desenvolvido pelo Robotics LAB da marca, o MobED surge como uma proposta que vai além de um simples robô, posicionando-se como uma base tecnológica para diferentes aplicações, com forte aposta em IA e autonomia.

Uma plataforma robótica com ambição global

Segundo a própria Hyundai, o MobED foi concebido para ser uma solução adaptável a vários setores, desde logística e indústria até aplicações mais próximas do utilizador comum.

A empresa acredita que esta plataforma poderá ajudar a acelerar a coexistência entre humanos e robôs no dia a dia.

Trata-se de uma abordagem diferente face aos robôs tradicionais: em vez de um produto fechado, o MobED funciona como uma base modular, onde podem ser integrados diferentes sistemas ou equipamentos, consoante o uso pretendido.

Tecnologia: estabilidade, autonomia e adaptação

Um dos pontos mais distintivos do MobED é o seu sistema de mobilidade. A plataforma utiliza um mecanismo excêntrico que permite ajustar a altura e a inclinação de cada roda de forma independente, garantindo estabilidade mesmo em terrenos irregulares.

A componente inteligente também não foi esquecida, com o robô a integrar navegação autónoma baseada em IA, recorrendo a sensores, como LiDAR, e câmaras para mapear o ambiente, evitar obstáculos e escolher rotas de forma dinâmica.

Esta combinação de hardware e software traduz-se numa mobilidade adaptativa, capaz de operar em ambientes variados, tanto interiores como exteriores, com um nível de precisão elevado.

Versatilidade que serve como base para múltiplos cenários

A Hyundai posiciona o MobED como uma plataforma com aplicações praticamente ilimitadas. Pode ser usado em logística, transporte de cargas, investigação, produção industrial ou até em cenários mais criativos, como filmagens ou assistência em ambientes urbanos.

Além disso, a empresa já revelou a intenção de disponibilizar diferentes versões, incluindo variantes mais avançadas com navegação totalmente autónoma e outras orientadas para desenvolvimento e experimentação.

Assim, o MobED representa um passo importante na estratégia da Hyundai para além do setor automóvel. A marca aposta claramente na robótica como uma extensão natural da mobilidade, explorando novas formas de interação entre tecnologia e utilizadores.

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