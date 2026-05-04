O TikTok ressuscitou a Kodak? Esta é a câmara que os jovens escolheram!

A Kodak foi durante décadas sinónimo de memórias guardadas para sempre. Agora, a marca icónica de fotografia está a reter a atenção dos jovens, com a geração que não folheia álbuns a ressuscitá-la nas redes sociais por causa de uma câmara especificamente.

As gerações mais novas cresceram com o smartphone na mão e com fotografias tecnicamente perfeitas. Curiosamente, é isso que as está a cansar.

Em alternativa, as chamadas digicams oferecem cores ligeiramente saturadas, grão e imperfeições, uma estética que remete para os anos 2000 e é vista como mais autêntica, mais humana, menos filtrada.

No TikTok, a tendência está a ganhar força e a trazer à baila um nome que muitos podiam julgar quase esquecido: a Kodak.

As redes sociais ressuscitaram a Kodak?

Não terão necessariamente ressuscitado, mas a Kodak Pixpro WPZ2 tem chegado ao feed dos utilizadores, com comparações, tutoriais de definições e álbuns de viagem a estimularem o interesse em relação a ela.

De repente, uma câmara que existe desde 2019 tornou-se o dispositivo do momento.

De facto, hoje em dia, um ou dois vídeos virais de alguém a mostrar fotografias tiradas numa viagem ou na praia, a par do peso do nome da Kodak, que carrega uma nostalgia poderosa, são suficientes para chamar a atenção da Internet.

Com avaliações online mistas, a Kodak Pixpro WPZ2 é uma câmara compacta robusta, pensada para quem vive a vida fora de casa. Com certificação IPX8, é impermeável até 15 metros de profundidade, resiste a quedas de até dois metros e está totalmente selada contra poeira e partículas finas.

O corpo em plástico rígido tem uma pega com textura que garante aderência mesmo com as mãos molhadas, e os compartimentos da bateria e do cartão fecham com duplo mecanismo de bloqueio.

A câmara está disponível em cinco cores: amarelo Kodak, azul marinho, vermelho, branco e laranja.

No interior, incorpora um sensor BSI CMOS de 16,35 megapíxeis com zoom ótico 4x, cobrindo uma gama focal equivalente a 27–108 mm, e grava vídeo em Full HD 1080 p.

O disparo contínuo atinge os 6 fps em resolução máxima, com modo de câmara lenta a 120 fps para capturar momentos de ação.

O ecrã LCD de 2,7 polegadas serve para enquadrar e rever imagens no momento, e a sensibilidade ISO vai de 100 a 3200.

A ligação ao smartphone é feita via Wi-Fi integrado, através da aplicação Kodak Pixpro, sem necessidade de cabos ou leitores de cartões.

A bateria carrega via USB-C diretamente na câmara, com autonomia para cerca de 200 fotografias por carga, e o armazenamento é feito em cartão microSD até 32 GB.

Com apenas 176 gramas e dimensões compactas, cabe no bolso de um casaco e pode ir a qualquer lado.

Disponível a partir de 169,72 euros, a Kodak Pixpro WPZ2 não é apenas uma câmara, mas o símbolo de uma mudança de comportamento.

Afinal, os jovens parecem querer cada vez mais viver experiências sem o smartphone na mão, registar aventuras sem preocupações com o equipamento, e fazê-lo com um objeto que tem história e alma.

Kodak Pixpro WPZ2