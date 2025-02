Hyundai e Samsung vão desenvolver baterias específicas para robôs

O Hyundai Motor Group (HMG) e a Samsung SDI vão colaborar no desenvolvimento de baterias específicas para robôs. A parceria procurará estabilizar o fornecimento de baterias para robôs e aumentar a competitividade dos preços através da expansão do mercado.

Atualmente, a maioria dos setores da indústria robótica não dispõe de baterias específicas, pelo que são forçados a utilizar as concebidas para ferramentas elétricas ou veículos elétricos ligeiros.

Além disso, devido à natureza complexa e irregular dos robôs, o espaço para a instalação das baterias é limitado e a utilização de células mais pequenas reduz a capacidade de produção.

No sentido de ultrapassar este desafio, o HMG anunciou um acordo de parceria com a Samsung SDI para desenvolver baterias de alto desempenho especificamente para robôs, com o objetivo de aumentar significativamente a densidade energética, a produção e o tempo de utilização.

A colaboração centra-se no desenvolvimento de uma bateria de robô de alto desempenho otimizada para espaços limitados, melhorando simultaneamente a densidade energética para aumentar a produção e o tempo de utilização.

A assinatura de um Memorando de Entendimento entre as duas partes irá permitir avançar para o desenvolvimento conjunto no Centro de Pesquisa Uiwang do Hyundai Motor Group.

O evento contou com a presença de Dong Jin Hyun, vice-presidente e chefe do Laboratório de Robótica da HMG, e Hans Cho, vice-presidente executivo e diretor de Marketing Estratégico da Samsung SDI.

Vamos continuar os nossos esforços para desenvolver baterias de alto desempenho para robôs com a Samsung SDI, que tem capacidades de produção de baterias.

Afirmou Dong Jin Hyun, partilhando que "a longo prazo, pretendemos aumentar a estabilidade do fornecimento de baterias para robôs e alcançar a competitividade de preços através da expansão do mercado".

Conforme partilhou, a combinação da tecnologia avançada do Laboratório de Robótica com a tecnologia de baterias da Samsung SDI deverá "acelerar o desenvolvimento de produtos robóticos competitivos que satisfaçam as diversas necessidades dos consumidores".

Duas vozes no desenvolvimento de baterias específicas para robôs

Ao abrigo do acordo, o Laboratório de Robótica do Hyundai Motor Group avaliará a aplicação e a melhoria do desempenho da bateria para robôs recentemente desenvolvida.

Por sua vez, a Samsung SDI irá desenvolver uma bateria de alta capacidade para robôs, com o objetivo de aumentar a densidade de potência e o tempo de utilização.

Além disso, irá desenvolver materiais de alta capacidade para melhorar a densidade energética e otimizar o design para aumentar a eficiência da bateria. Espera-se que isto aumente o tempo de utilização da bateria e melhore significativamente a competitividade dos preços.

A Hyundai planeia apresentar o robô de serviço DAL-e e o robô móvel MobED na exposição da Samsung SDI na InterBattery 2025, de 5 a 7 de março, em Seul, mostrando o potencial de crescimento do mercado de baterias de robôs.

Em julho do ano passado, a Hyundai Motor e o Robotics LAB do HMG lançaram serviços com robôs de entrega, robôs de carregamento automático de veículos elétricos e tecnologia avançada de reconhecimento facial no edifício Fatorial Seongsu, em Seul.

Em novembro, anunciaram planos de comercialização para o robô vestível X-ble Shoulder, após a sua apresentação, expandindo a sua linha de produtos e liderando a criação de uma "Solução Total de Robótica".