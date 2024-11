Hyundai apresentou um robô vestível: o X-ble Shoulder é o “braço direito” dos trabalhadores

Apesar das reticências do público, os robôs poderão ser verdadeiramente úteis, especialmente em trabalhos custosos. Esta máquina que o Hyundai Motor Group Robotics Lab confirmou, agora, vai além do que já conhecemos: é um robô vestível, com capacidade, por exemplo, para aumentar a força muscular do braço de um trabalhador.

A robótica tem evoluído de forma surpreendentemente positiva, com novas máquinas a mostrarem-se cada vez mais capazes. Essas capacidades são desenvolvidas para ajudar o ser humano a completar as suas várias tarefas, afastando-o do perigo ou do trabalho desnecessariamente custoso.

Esta proposta do Hyundai Motor Group Robotics Lab foi criada para aumentar a eficiência industrial e reduzir as lesões músculo-esqueléticas causadas por tarefas extenuantes.

De forma discreta, a empresa espelhou a ambição no nome da máquina: a combinação de "X", que simboliza um potencial infinito, e "able", que indica que tudo pode ser realizado.

O X-ble Shoulder é um robô industrial wearable, desenvolvido pela Hyundai Motor Group Robotics Lab, e o primeiro produto da linha "X ble". Segundo a própria empresa, "é o prenúncio de uma nova era na tecnologia vestível".

Quando utilizado para "trabalho suspenso", em que o braço de um operador é levantado, o X-ble Shoulder pode aumentar a força muscular do braço do utilizador e reduzir a carga sobre o sistema músculo-esquelético superior.

As vantagens do robô vestível X-ble Shoulder desenvolvido pelo Hyundai Motor Group Robotics Lab incluem:

Aumento da segurança dos trabalhadores;

Redução de lesões músculo-esqueléticas;

Maior conforto do utilizador;

Aumento da eficiência.

De acordo com Dong Jin Hyun, vice-presidente e diretor do Laboratório de Robótica do Hyundai Motor Group, "o X-ble Shoulder é um robô vestível que aproveita as capacidades técnicas do nosso Laboratório de Robótica e implementa o feedback dos utilizadores reais".

No futuro, pretendemos expandir a disponibilidade de robôs portáteis, criando produtos que funcionam naturalmente com os utilizadores para melhorar as suas vidas diárias. Ao ultrapassar as fronteiras tecnológicas, tornaremos estes produtos benéficos acessíveis a mais pessoas.

O X-ble Shoulder pode ser utilizado em vários setores, incluindo construção civil, construção naval, aviação, agricultura, automóvel e logística.

As vantagens do robô vestível

A maior caraterística do X-ble Shoulder é o facto de gerar força de assistência através do seu módulo de compensação muscular, em vez de um sistema elétrico, com uma estrutura de geração de binário não alimentada. Não há necessidade de carregar o X-ble Shoulder separadamente.

Como resultado, o X-ble Shoulder pode reduzir a carga no ombro em até 60% e a tensão no músculo deltoide anterior/lateral em até 30%, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores.

O X-ble Shoulder foi concebido tendo como principal prioridade a segurança do utilizador. Inclui materiais compostos de carbono e resistentes ao desgaste utilizados em veículos topo de gama. Devido à sua elevada resistência e peso reduzido, o produto oferece a máxima estabilidade e pode ser utilizado com facilidade e sem esforço, mesmo durante longos períodos.

Os componentes que tocam diretamente o corpo do utilizador foram concebidos para proteger contra lesões que podem ocorrer em instalações industriais, através da aplicação de material resistente ao impacto utilizado na parte superior da "almofada de impacto" da unidade.

Os componentes robóticos modulares e o colete amovível e lavável tornam o X-ble Shoulder não só fácil de gerir e adaptável a vários ambientes de trabalho, mas compatível com o vestuário de trabalho padrão em muitos diferentes setores.

A força de assistência é gerada por uma estrutura patenteada de múltiplos elos no módulo de compensação muscular. Cada ligação pode ser ajustada para uma força de assistência ótima em vários ambientes de trabalho. Prevê-se que o módulo realize cerca de 700 mil ações de dobra e desdobra por ano em ambientes industriais.

As principais caraterísticas do X-ble Shoulder

O X-ble Shoulder está disponível em duas versões: básica e ajustável. A versão básica foi concebida para tarefas em que a postura humana continua a mudar e oferece até 2,9 kgf de assistência.

A versão ajustável é ideal para tarefas que repetem o mesmo movimento e permite que os utilizadores definam o ângulo da unidade para obter a máxima assistência de binário, fornecendo até 3,7 kgf de assistência.

A X-ble Shoulder pesa cerca de 1,9 kg e pode ser ajustada para se adaptar ao utilizador. O comprimento do corpo é ajustável entre 406 mm e 446 mm, enquanto a unidade permite o movimento total do braço de 0 a 180 graus sem prejudicar as atividades de trabalho ou de descanso.

O feedback dos utilizadores influenciou significativamente o desenvolvimento da X-ble Shoulder. Um teste piloto realizado entre 2022 e 2024 envolveu aproximadamente 300 trabalhadores e gestores de saúde das fábricas do Hyundai Motor Group.

As sugestões dos utilizadores foram incorporadas para proporcionar melhorias centradas em: facilidade de utilização, conforto, movimento do braço sem restrições, força de assistência ajustável e limpeza fácil.

Quando será lançado o robô vestível da Hyundai?

O Hyundai Motor Group revelou o X-ble Shoulder no Wearable Robot Tech Day realizado no Hyundai Motorstudio Goyang, perto de Seul.

Após o lançamento nacional da unidade, com entregas previstas para o primeiro semestre de 2025, as empresas do Grupo planeiam expandir gradualmente as vendas para os mercados estrangeiros.

O X-ble Shoulder será implementado primeiro nos departamentos de produção e manutenção do Hyundai Motor Group. A partir de meados da década, está planeada a expansão das vendas para 27 filiais do Hyundai Motor Group e empresas externas.

A introdução no mercado externo está a ser planeada para 2026, incluindo a Europa e a América do Norte, com base na experiência de vendas no mercado interno.

O Robotics LAB oferece consultoria integrada X-ble Shoulder, ajudando as empresas a tomar decisões baseadas em dados sobre a introdução do robô vestível nas suas operações. O processo de consulta inclui a Análise do Processo, que envolve a análise de dados relacionados com a carga muscular e articular durante o trabalho, e a Avaliação da Adequação do Processo, que utiliza indicadores específicos para avaliar a adequação da aplicação do X-ble Shoulder.

Prevê-se que a produção e entrega pós-consulta tenha início no primeiro semestre de 2025.

O que podemos esperar do X-ble no futuro?

Além do X-ble Shoulder, o Hyundai Motor Group planeia desenvolver um robô industrial vestível, denominado "X-ble Waist", para ajudar a levantar cargas pesadas e prevenir lesões na cintura e nas costas. A Robotics LAB tenciona igualmente desenvolver um robô médico vestível, denominado "X-ble MEX", para a reabilitação de pessoas com dificuldades de locomoção.

O aumento das doenças congénitas e dos acidentes está a impulsionar a procura de robôs portáteis na indústria médica e dos cuidados de saúde, seguido de uma procura crescente nos setores da indústria transformadora e da defesa.

De acordo com a Mordor Intelligence, o mercado de robôs vestíveis e exoesqueletos está estimado em 2,42 mil milhões de euros em 2024 e deverá atingir 9,72 mil milhões de euros em 2029.

O laboratório de robótica do Hyundai Motor Group está à procura de oportunidades para conquistar o mercado dos robôs vestíveis e tornar-se líder nesta tecnologia.

As tecnologias exclusivas desenvolvidas pelo Laboratório de Robótica do Hyundai Motor Group já estão a melhorar a comodidade e a produtividade no mundo real. Desde junho, o edifício Fatorial Seongsu, em Seul, tem tirado partido das tecnologias do LAB para criar um ambiente onde as pessoas se podem concentrar no seu trabalho.