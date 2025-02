Quase todos os estudantes universitários do Reino Unido já utilizam a IA de alguma forma

Com ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) cada vez mais capazes e competentes, quase todos os estudantes universitários do Reino Unido, inquiridos num estudo recente, já recorrem à tecnologia de alguma forma.

Num novo estudo, o Higher Education Policy Institute (HEPI) do Reino Unido descobriu que o uso de IA pelos estudantes universitários aumentou no último ano, com quase todos (92%) a utilizarem a tecnologia de alguma forma, e cerca de 88% a utilizarem a IA generativa para avaliações. Em 2024, as percentagens correspondiam a 66% e 53%, respetivamente.

Segundo o HEPI, estas são as principais utilizações da IA generativa:

Explicação de conceitos;

Resumo de artigos;

Sugestão de ideias de investigação.

Um número significativo de estudantes (18%) incluiu texto gerado por IA diretamente nos seus trabalhos.

Quando questionados sobre as razões que os levam a utilizar a IA, os estudantes consideram que esta lhes permite poupar tempo e melhorar a qualidade do seu trabalho.

Por outro lado, os principais fatores que os impedem de utilizar a IA são o risco de serem acusados de má conduta académica e o receio de obterem resultados falsos ou tendenciosos.

Curiosamente, as mulheres estão mais preocupadas com estes fatores do que os homens, e os homens revelam mais entusiasmo pela tecnologia ao longo do inquérito, tal como os estudantes mais ricos e os que frequentam cursos STEM (em português, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Segundo o HEPI, o fosso digital identificado em 2024 parece ter-se agravado este ano.

As instituições estão preparadas para a IA?

Embora os estudantes acreditem esmagadoramente que é essencial ter boas competências em IA, apenas 36% receberam apoio da sua instituição para as desenvolver. O fosso aumentou entre o número de pessoas que afirmam querer que sejam fornecidas ferramentas de IA e o número de pessoas que afirmam que são atualmente fornecidas ferramentas de IA.

A literacia do corpo docente aumentou, com 42% dos estudantes a sugerirem que está "bem preparado" para os ajudar com a IA, em comparação com apenas 18% em 2024.

Em novas perguntas para 2025, o HEPI descobriu que, caso os exames fossem avaliados pela tecnologia, 34% dos alunos esforçar-se-iam mais, contra 29% que se esforçariam menos e 27% cujo esforço não se alteraria.

Recomendações após o inquérito aos estudantes universitários

Com base nas suas conclusões, o HEPI do Reino Unido recomenda que as instituições mantenham as suas práticas de avaliação sob constante revisão, particularmente à medida que a IA se torna mais poderosa e os estudantes se tornam mais proficientes com as ferramentas de IA.

Além disso, ressalva que as instituições não devem adotar uma abordagem essencialmente punitiva, devendo, em vez disso, refletir que a utilização da IA pelos estudantes é inevitável e muitas vezes benéfica.