Como usar o ChatGPT com o Apple Music para criar playlists personalizadas

A OpenAI disponibilizou recentemente suporte para o Apple Music na sua aplicação, preenchendo uma lacuna que os utilizadores do serviço da Apple enfrentavam há bastante tempo. Esta funcionalidade é particularmente útil quando o utilizador tem uma ideia do que pretende ouvir, mas os algoritmos de pesquisa convencionais não conseguem interpretar a sua linha de raciocínio.

Por que razão deve utilizar o ChatGPT com o Apple Music

O Apple Music é extremamente eficiente e célere quando a procura é direta. Contudo, a experiência torna-se menos fluida quando a descoberta musical depende de um estado de espírito, de uma memória vaga ou de um conceito ainda pouco definido. Nestes cenários, o ChatGPT demonstra uma capacidade superior para moldar o pedido antes de iniciar a reprodução.

O sistema de pesquisa nativo do Apple Music baseia-se em termos específicos, nomes de artistas e correspondências exatas. Embora funcione bem para consultas objetivas, falha frequentemente quando se tenta pesquisar por sonoridade, tom ou influências indiretas.

O ChatGPT lida com estas solicitações imprecisas de forma mais inteligente. Pedir, por exemplo, "música eletrónica calma para ouvir à noite" ou "rock alternativo que evite as vertentes mais pesadas do grunge" costuma gerar resultados muito satisfatórios sem grande esforço.

Para usufruir disto, necessita de uma conta ChatGPT (web ou mobile) e de ligar o serviço antes de começar a pesquisar ou guardar faixas. Note que é obrigatória uma subscrição ativa do Apple Music para adicionar conteúdos à sua biblioteca; caso contrário, ficará limitado a pré-visualizações e navegação simples.

Passo a passo para conectar os serviços

O processo de ligação entre as plataformas é intuitivo:

1. Aceda ao ChatGPT no iOS ou no browser com a sua sessão iniciada.

2. Na interface principal, clique no "+" localizado do lado esquerdo da caixa de texto.

3. Aqui, clique em "Explorar apps".

4. Pesquise por "Apple Music" e selecione a primeira opção.

5. Agora, clique em "Ligar" e, depois, "Ligar Apple Music".

6. De seguida, autentique-se com o seu ID Apple.

7. Finalmente, clique em "Continuar".

8. A app "Apple Music" aparecerá em cima da caixa de texto da interface principal.

📝 As permissões concedidas são restritas por questões de segurança. O ChatGPT consegue localizar músicas e guardá-las, mas o Apple Music continua a ser o responsável exclusivo pela reprodução, downloads e pelo histórico de audição do utilizador.

Onde o ChatGPT brilha

A criação de playlists é o campo onde esta integração se destaca. O ChatGPT consegue pegar numa ideia abstrata e transformá-la numa seleção musical coerente em poucos segundos, enviando-a diretamente para a sua conta. Além disso, a ferramenta é excelente para a redescoberta de artistas, especialmente quando se pesquisa por épocas ou influências específicas que acabamos por esquecer com o tempo.

Embora o ChatGPT seja excelente na fase de descoberta e estruturação, a edição final das playlists ainda é mais eficaz dentro da própria aplicação do Apple Music. A IA faz o "trabalho pesado" de encontrar o conteúdo, mas os ajustes de última hora beneficiam das ferramentas nativas da Apple.

Portanto, insira o prompt para criar uma playlist ao seu gosto e, de seguida, clique em "Criar lista de reprodução na Apple Music". Esta aparecerá na sua biblioteca de playlists.

Diferenças entre pesquisas diretas e prompts contextuais

A pesquisa do Apple Music é imbatível quando os dados são concretos: nomes de álbuns, bandas, géneros clássicos ou compositores de bandas sonoras. Exemplos como "Álbuns ao vivo dos Pearl Jam" devolvem resultados perfeitos à primeira tentativa. Por outro lado, o ChatGPT é a escolha ideal para pedidos que requerem interpretação, tais como:

Cria uma playlist para corrida que mantenha um ritmo constante de 170-180 BPM (estilo Drum & Bass ou Punk Rock rápido).

Cria uma playlist que soe como a banda sonora de um vilão sofisticado num filme de espionagem dos anos 70 (mistura de Orquestral e Funk psicadélico).

Cria uma playlist de música pesada (Metal/Rock), mas apenas com faixas instrumentais complexas e atmosféricas.

Cria uma playlist de Grunge, mas ignora as bandas 'Big Four' (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains) para eu descobrir as bandas menos conhecidas da época.

Cria uma playlist de 10 músicas para começar o dia: as primeiras 3 devem ser calmas, as 4 seguintes de energia média, e as últimas 3 extremamente motivadoras.

Cria uma playlist que transmita a sensação de estar num café aconchegante enquanto o mundo lá fora está caótico.

Esta flexibilidade permite que o utilizador ajuste o tom ou a intensidade da música sem ter de repetir nomes de artistas constantemente. O ChatGPT pode inclusive explicar a lógica por trás de cada escolha, tornando a experiência de descoberta muito mais rica e personalizada.

Leia também: