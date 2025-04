Spotify Premium com anúncios? A empresa responde finalmente ao rumor

A indústria de streaming adotou totalmente o modelo de subscrição com suporte de anúncios. Desde que a Netflix lançou o seu plano com anúncios, todos os seus rivais, muitas vezes acompanhados com aumentos de preços para quem não quer ver anúncios. Assim, é compreensível que o último rumor sobre o Spotify Premium tenha sido aceite como real. A empresa veio agora esclarecer tudo.

Spotify Premium passará a ter anúncios?

Nas últimas semanas, as redes sociais e fóruns como o Reddit foram inundados de utilizadores a acreditar no rumor de que o Spotify Premium tem anúncios. Não é difícil aceitar isto, dado o historial da empresa nos últimos anos, que tem ajustado os planos conforme lhe é necessário.

Na verdade, o rumor do Spotify Premium com os anúncios surgiu em parte graças ao Spotify HiFi. Em novembro passado, o CEO do Spotify, Daniel Ek, prometeu finalmente que o HiFi estava a caminho, mas sem data específica. Também confirmou que a nova subscrição seria mais cara que as atuais, ao contrário de rivais como a Apple Music que oferecem som HD sem custos extra. Em troca, Ek prometeu várias vantagens.

Isto fez soar o alarme para alguns utilizadores, mas o golpe final foi um bug conhecido. Em março, o Spotify confirmou que alguns utilizadores receberam anúncios mesmo com uma conta Premium. Infelizmente, eram dois bugs diferentes, pelo que os engenheiros da empresa não se aperceberam que o problema persistia quando corrigiram um.

A empresa responde finalmente ao rumor

No entanto, muitas pessoas suspeitam que isto não é, na verdade, um "bug" e que o Spotify está, na verdade, a experimentar adicionar anúncios às contas Premium. Não é de surpreender que esta seja uma tática seguida por muitas empresas tecnológicas, aplicando primeiro as alterações a um pequeno número de contas para ver se geram controvérsia ou são aceites.

Finalmente, a situação tornou-se tão preocupante que o Spotify teve de se manifestar e confirmar publicamente que este rumor é falso. Numa mensagem na sua conta oficial X, a empresa prometeu que o Spotify Premium "é e continuará livre de anúncios". O facto de o Spotify ter tido de abordar publicamente este rumor demonstra o quão generalizado se tornou.

Desta declaração pública, podemos concluir que o Spotify Premium não terá anúncios, pelo menos para já. O Spotify não seria a primeira empresa tecnológica a não cumprir uma promessa pública semelhante, mas, para já, isso não faz sentido. A verdadeira questão é o que acontecerá quando o Spotify HiFi chegar e como esse anúncio afetará as novas subscrições.