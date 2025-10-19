Revelados os passaportes mais poderosos da Europa! Como está Portugal?

O mais recente ranking da Henley & Partners, divulgado em outubro de 2025, voltou a colocar os países europeus no topo da lista dos passaportes mais poderosos do mundo. Como está Portugal?

Portugal continua entre os melhores, mantendo-se uma posição de destaque na Europa e a nível global. Mas baixou.

De acordo com o índice, o passaporte português ocupa a 6.ª posição mundial, permitindo aos cidadãos viajar para 186 países sem necessidade de visto prévio ou com visto à chegada. Esta classificação consolida Portugal como um dos países com maior liberdade de mobilidade internacional.

Nos últimos anos, Portugal tem mantido uma presença estável no grupo dos passaportes mais fortes, ao lado de países como Alemanha, França, Itália e Espanha, que dominam o topo do ranking.

A Europa continua a liderar o índice global de mobilidade. Os passaportes europeus oferecem, em média, acesso livre a mais de 180 destinos. A Espanha e a Alemanha continuam a disputar os primeiros lugares, seguidas de perto por Itália, França e Portugal. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido perderam posições significativas