Portugal: vítima paga cerca de 7 mil euros após ameaça de divulgação de fotos íntimas

Os esquemas de burla online continuam a evoluir e a explorar o medo das vítimas. Um dos mais perigosos e infelizmente cada vez mais comum é o chamado sextortion. Desta vez, um caso em Portugal resultou num prejuízo de cerca de 7 mil euros para a vítima, após ameaças de divulgação de conteúdos íntimos.

sextortion: Como funciona este esquema?

O ataque começa, normalmente, com um contacto através de redes sociais ou aplicações de mensagens. O burlão cria uma relação rápida com a vítima e incentiva a partilha de conteúdos íntimo (fotos ou vídeos)

Depois disso, o cenário muda rapidamente: o criminoso passa à chantagem, ameaçando divulgar esse material a familiares, amigos ou nas redes sociais, caso não seja feito um pagamento.

Neste caso concreto, a vítima acabou por ceder à pressão e realizou vários pagamentos que, no total, atingiram cerca de 7 mil euros. O medo da exposição pública e o impacto pessoal e profissional são fatores decisivos que levam muitas pessoas a ceder.

Mesmo após o pagamento, não há qualquer garantia de que o material não será divulgado e muitas vezes as exigências continuam.

As autoridades recomendam que num cenário destes:

Não deve ceder a pedidos de pagamento

Cortar imediatamente o contacto com o burlão

Guardar provas das conversas

Denunciar a situação às autoridades

Em Portugal, este tipo de crime pode ser comunicado à Polícia Judiciária, que tem vindo a alertar para o aumento destes casos.

Como se proteger destes esquemas?

Para evitar cair neste tipo de esquema:

Desconfie de contactos desconhecidos, especialmente se evoluem rapidamente para conversas íntimas

Nunca partilhe conteúdos sensíveis com desconhecidos

Verifique perfis suspeitos (muitas vezes são falsos)

Use definições de privacidade mais restritivas nas redes sociais

O fenómeno de sextortion não é novo, mas tem crescido com a popularização das redes sociais e plataformas de comunicação. A facilidade de anonimato e a escala global tornam este tipo de crime particularmente difícil de travar.

A melhor defesa continua a ser a prevenção e, acima de tudo, nunca ceder à pressão dos criminosos.