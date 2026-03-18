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Estarão as redes sociais a ser desenhadas para nos viciar como máquinas de casino?

· Notícias 3 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. guilherme says:
    18 de Março de 2026 às 12:11

    Quem me conhece sabe que eu nunca sou a favor de proibições mas o jogo é algo nojento para mim, tenho pena das pessoas que são enganadas todos os dias em casinos pois os casinos são verdadeiros SCAM feitos para a casa ganhar e arruinam famílias seja qualquer tipo de jogo como por exemplo a raspadinha por isso estou disposto a que me convençam que o melhor era proibir qualquer tipo de publicidade ao jogo na TV, online…

    Responder
  2. Nuno Magalhães says:
    18 de Março de 2026 às 12:40

    Em 2026 já não é questão, somente “As redes sociais estão a ser desenhadas para nos viciar como máquinas de casino”

    Responder
  3. Nuno Magalhães says:
    18 de Março de 2026 às 12:47

    E mais, vejo que se fala muito do “doomscrolling”, mas nunca sobre o refresh manipulativo do feed, que acontece sempre que alguém por vezes sai de uma app e ela faz logo refresh (mais até Facebook e Instagram do que X e TikTok que até tem histórico para consulta), com isto cria-se o FOMO de se perder algum conteúdo, mesmo que na maior parte das vezes seja algo irrelevante.

    Responder

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