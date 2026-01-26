“Trump Phone” ainda não existe, e os números das pré-encomendas parecem inventados

Apesar da publicidade agressiva, a trajetória do smartphone da organização Trump continua sem chegar às mãos dos consumidores em 2026. O projeto, envolto em suspeitas de fraude e atrasos sucessivos, revela a fragilidade das promessas tecnológicas ligadas ao movimento político do presidente dos EUA.

Uma operação de marketing disfarçada de tecnologia

No decorrer do ano passado, a organização Trump, frequentemente associada a empreendimentos de idoneidade questionável, anunciou a criação de uma operadora de comunicações móveis. Contudo, designar este projeto como uma "empresa de telecomunicações" é um exercício de generosidade excessiva.

Na realidade, tratava-se apenas de uma estratégia de comercialização de uma marca branca, baseada na Patriot Mobile - um operador móvel virtual que se limita a revender serviços da rede T-Mobile. Esta iniciativa parece ser mais um esforço para capitalizar junto de uma base de seguidores fiéis, oferecendo um serviço que carece de infraestrutura própria.

O ponto fulcral desta estratégia seria o lançamento do Trump T1, um dispositivo comercializado por 500 dólares. A organização afirmou inicialmente que o telemóvel seria "orgulhosamente concebido e fabricado nos Estados Unidos", com lançamento previsto para o passado mês de agosto.

Todavia, a realidade desmentiu a narrativa: as referências à produção norte-americana foram discretamente removidas dos materiais promocionais e a data de lançamento foi ultrapassada sem que qualquer dispositivo fosse entregue. Já em 2026, os clientes que efetuaram o pagamento de 100 dólares pela reserva continuam a aguardar por um produto que não existe fisicamente.

A ilusão dos 600 mil Trump Phones vendidos

Recentemente, circularam informações de que a organização teria alcançado as 600 mil pré-encomendas. Investigações levadas a cabo por publicações especializadas, como o portal The Verge, demonstram que este número carece de qualquer fundamento.

A estatística parece ter tido origem numa publicação anónima e viral na rede social X, propagando-se através de um fenómeno de desinformação que afetou inclusivamente gabinetes governamentais, como o de Gavin Newsom, na Califórnia.

Análises preliminares indicam que, a concretizar-se, o dispositivo seria apenas uma versão personalizada de um telemóvel de gama baixa fabricado na China, com um valor real inferior a 200 dólares.

Esta situação revela uma ironia profunda, considerando o discurso político de oposição sistemática às empresas tecnológicas chinesas. Para justificar a ausência do produto, a organização tem atribuído a responsabilidade ao encerramento dos serviços governamentais (government shutdown), apesar de o desenvolvimento de um terminal privado não ter qualquer relação direta com a administração pública.

É mais provável que os atrasos se devam a falhas de gestão ou ao impacto das tarifas alfandegárias.

