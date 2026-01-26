Apple lança iOS 26.2.1 para iPhone: o que traz esta atualização

A Apple disponibilizou hoje a atualização iOS 26.2.1 para iPhone, uma versão intermédia do sistema operativo que segue o lançamento do iOS 26.2, lançado em dezembro de 2025 com várias melhorias visuais e funcionais.

Suporte ao AirTag de segunda geração

A principal novidade da versão 26.2.1 é o suporte oficial ao novo AirTag de segunda geração.

Este dispositivo atualizado inclui um altifalante mais potente e componentes internos melhorados que oferecem um alcance maior e melhor desempenho na funcionalidade de Localização precisa (Precision Finding).

Para tirar partido total desta funcionalidade com o Apple Watch, é necessário instalar a atualização.

iOS 26.2.1: correções de erros e melhorias gerais

Além do suporte ao AirTag 2, o iOS 26.2.1 incorpora correções de erros e ajustes de estabilidade que visam resolver problemas menores detectados após o lançamento do iOS 26.2.

A Apple não divulgou uma lista detalhada de bugs corrigidos, mas a atualização é recomendada para todos os utilizadores.

Instalar a atualização

Para instalar iOS 26.2.1, basta ir a Definições > Geral > Atualização de Software no iPhone. Recomenda-se fazer um backup antes de atualizar.

O iOS 26.2.1 chega cerca de um mês após o iOS 26.2, que introduziu melhorias no design Liquid Glass, reforços em CarPlay e funcionalidades nos apps Música e Podcasts, entre outros aperfeiçoamentos.

Para breve está prevista a chegada do iOS 26.3, que deverá trazer atualizações mais significativas, incluindo avanços em segurança, capacidades de mensagens e integrações adicionais de inteligência no sistema.