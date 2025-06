Trump Mobile: serviço de telecomunicações e novo smartphone “dos EUA para os EUA”

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) tem aproveitado o cargo para rentabilizar ainda mais o seu nome. Em mais um passo neste sentido, a empresa da família de Donald Trump lançou um serviço de telecomunicações, bem como um smartphone "elegante e dourado", em nome da nova Trump Mobile.

Sem oferecer muitos detalhes, a empresa da família de Donald Trump lançou um serviço móvel 5G e um smartphone "elegante e dourado", o T1 Mobile, que deverá ser "projetado e construído nos EUA".

Conforme recordado pela Reuters, apesar da força que as marcas de tecnologia sediadas nos EUA têm, o país não possui uma infraestrutura significativa de produção doméstica de smartphones, em grande parte devido aos altos custos de mão de obra, à complexidade da cadeia de abastecimento e à dependência do fornecimento de componentes no exterior.

Por estes motivos, um smartphone "Made in USA" poderá representar um desafio, sobre o qual deveremos saber mais, em breve.

Relativamente ao serviço de telecomunicações, anunciado na Trump Tower, em Manhattan, sabe-se que funcionará através das redes das três principais operadoras sem fio do país.

Vamos apresentar um pacote completo de produtos onde as pessoas podem obter telemedicina nos seus telemóveis por uma taxa mensal fixa, assistência rodoviária nos seus carros, mensagens de texto ilimitadas para 100 países em todo o mundo.

Disse Donald Trump Jr., filho mais velho do Presidente dos EUA.

De acordo com o anúncio da Trump Organization, o serviço móvel incluirá call centers sediados nos EUA e smartphones fabricados no país. Segundo o site da Trump Mobile, a Trump Organization não está envolvida no design e produção do T1 Mobile.

A par do smartphone, que estará disponível a partir de setembro, por 499 dólares (cerca de 430 euros), o novo serviço de telecomunicações estará disponível através de assinatura mensal, por 47,45 dólares (cerca de 41 euros) - a Reuters indica que o valor é uma referência a Trump: foi o 45.º Presidente no seu mandato anterior e serve, agora, como o 47.º Presidente dos EUA.