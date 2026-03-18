Depois dos EUA, Argentina sai oficialmente da Organização Mundial da Saúde
Em nome da soberania em matéria de saúde, o Governo da Argentina concluiu a saída do país da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda assim, o Presidente Javier Milei garante que a cooperação internacional nesta área continuará através de acordos bilaterais e regionais.
Após a saída oficial dos Estados Unidos da América (EUA), em janeiro, o Governo de Javier Milei concluiu a retirada da Argentina da OMS, invocando a soberania em matéria de saúde.
Conforme confirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Pablo Quirno, no X, a saída foi concluída um ano depois de a decisão ter sido anunciada.
Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.
La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026
À semelhança dos EUA, apesar da saída, o Governo da Argentina assegurou que "continuará a promover a cooperação internacional em saúde através de acordos bilaterais e a nível regional, salvaguardando plenamente a sua soberania e a sua capacidade de decidir sobre políticas de saúde".
Na altura do anúncio da saída, há um ano, Javier Milei justificou a decisão como uma resposta a "profundas divergências" com a OMS durante a pandemia da COVID-19.
O Presidente do país classificou a agência como "nefasta e o braço executor do que foi a maior experiência de controlo social da história".
Recorde-se que, na altura da sua tomada de posse, quando anunciou a saída dos EUA da organização, Donald Trump citou, também, o "fracasso em adotar reformas urgentemente necessárias" e a "incapacidade de demonstrar independência face à influência política inadequada dos Estados-membros da OMS".
Entretanto, o anúncio da Argentina gerou críticas de especialistas locais, que consideram que a medida é uma "aberração" do ponto de vista da saúde.
O governo, por sua vez, defende que esta proporcionará "maior flexibilidade" e "soberania" na implementação de políticas de saúde.
Potenciais impactos da saída da Argentina da OMS
A saída da Argentina da OMS representa uma mudança significativa na forma como o país se posiciona no sistema global de saúde.
A decisão levanta questões sobre as suas consequências não apenas a nível interno, mas em termos das suas relações internacionais, especialmente num contexto em que a cooperação entre países é considerada essencial para enfrentar desafios sanitários.
Embora o Governo de Javier Milei defenda a medida como um reforço da soberania nacional, há potenciais impactos a considerar, nomeadamente na capacidade de resposta a crises de saúde e no acesso a redes internacionais de apoio
- Acesso a apoio técnico e científico
A OMS fornece orientação baseada em evidência, apoio técnico e coordenação em crises sanitárias.
Sem essa ligação direta, a Argentina pode perder acesso facilitado a especialistas, recomendações rápidas e redes globais de vigilância.
- Resposta a pandemias e emergências
Em situações como a COVID-19, a cooperação internacional é crucial.
Fora da OMS, a Argentina terá de depender de acordos bilaterais ou regionais, conforme disse, podendo atrasar respostas ou torná-las menos coordenadas e eficazes.
- Financiamento e programas de saúde
A OMS não é apenas um órgão consultivo. Por sua vez, canaliza programas, iniciativas e, em alguns casos, financiamento indireto ou apoio logístico.
A saída pode limitar o acesso a essas iniciativas globais, especialmente em áreas como vacinação, doenças infeciosas e saúde pública.
- Credibilidade internacional
Sair da OMS pode afetar a imagem do país junto de parceiros internacionais, que podem interpretá-la como um afastamento da cooperação multilateral, influenciando negociações noutras áreas.
- Impacto na população
A curto prazo, a população pode não sentir grandes mudanças. No entanto, a médio e longo prazo, pode haver efeitos indiretos, por exemplo, na qualidade da resposta a surtos, e no acesso a vacinas e em programas de prevenção.
Posto isto, apesar de a saída não significar isolamento total, reduz a integração de mais um país, depois dos EUA, num sistema de saúde que se previa global.
O impacto real vai depender de como a Argentina compensar essa ausência com novas parcerias e políticas internas, conforme informou que planeia fazer.