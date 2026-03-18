Depois dos EUA, Argentina sai oficialmente da Organização Mundial da Saúde

Em nome da soberania em matéria de saúde, o Governo da Argentina concluiu a saída do país da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda assim, o Presidente Javier Milei garante que a cooperação internacional nesta área continuará através de acordos bilaterais e regionais.

Após a saída oficial dos Estados Unidos da América (EUA), em janeiro, o Governo de Javier Milei concluiu a retirada da Argentina da OMS, invocando a soberania em matéria de saúde.

Conforme confirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Pablo Quirno, no X, a saída foi concluída um ano depois de a decisão ter sido anunciada.

À semelhança dos EUA, apesar da saída, o Governo da Argentina assegurou que "continuará a promover a cooperação internacional em saúde através de acordos bilaterais e a nível regional, salvaguardando plenamente a sua soberania e a sua capacidade de decidir sobre políticas de saúde".

Na altura do anúncio da saída, há um ano, Javier Milei justificou a decisão como uma resposta a "profundas divergências" com a OMS durante a pandemia da COVID-19.

O Presidente do país classificou a agência como "nefasta e o braço executor do que foi a maior experiência de controlo social da história".

Recorde-se que, na altura da sua tomada de posse, quando anunciou a saída dos EUA da organização, Donald Trump citou, também, o "fracasso em adotar reformas urgentemente necessárias" e a "incapacidade de demonstrar independência face à influência política inadequada dos Estados-membros da OMS".

Entretanto, o anúncio da Argentina gerou críticas de especialistas locais, que consideram que a medida é uma "aberração" do ponto de vista da saúde.

O governo, por sua vez, defende que esta proporcionará "maior flexibilidade" e "soberania" na implementação de políticas de saúde.

Potenciais impactos da saída da Argentina da OMS

A saída da Argentina da OMS representa uma mudança significativa na forma como o país se posiciona no sistema global de saúde.

A decisão levanta questões sobre as suas consequências não apenas a nível interno, mas em termos das suas relações internacionais, especialmente num contexto em que a cooperação entre países é considerada essencial para enfrentar desafios sanitários.

Embora o Governo de Javier Milei defenda a medida como um reforço da soberania nacional, há potenciais impactos a considerar, nomeadamente na capacidade de resposta a crises de saúde e no acesso a redes internacionais de apoio

Acesso a apoio técnico e científico

A OMS fornece orientação baseada em evidência, apoio técnico e coordenação em crises sanitárias.

Sem essa ligação direta, a Argentina pode perder acesso facilitado a especialistas, recomendações rápidas e redes globais de vigilância.

Resposta a pandemias e emergências

Em situações como a COVID-19, a cooperação internacional é crucial.

Fora da OMS, a Argentina terá de depender de acordos bilaterais ou regionais, conforme disse, podendo atrasar respostas ou torná-las menos coordenadas e eficazes.

Financiamento e programas de saúde

A OMS não é apenas um órgão consultivo. Por sua vez, canaliza programas, iniciativas e, em alguns casos, financiamento indireto ou apoio logístico.

A saída pode limitar o acesso a essas iniciativas globais, especialmente em áreas como vacinação, doenças infeciosas e saúde pública.

Credibilidade internacional

Sair da OMS pode afetar a imagem do país junto de parceiros internacionais, que podem interpretá-la como um afastamento da cooperação multilateral, influenciando negociações noutras áreas.

Impacto na população

A curto prazo, a população pode não sentir grandes mudanças. No entanto, a médio e longo prazo, pode haver efeitos indiretos, por exemplo, na qualidade da resposta a surtos, e no acesso a vacinas e em programas de prevenção.

Posto isto, apesar de a saída não significar isolamento total, reduz a integração de mais um país, depois dos EUA, num sistema de saúde que se previa global.

O impacto real vai depender de como a Argentina compensar essa ausência com novas parcerias e políticas internas, conforme informou que planeia fazer.