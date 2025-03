Porque é que as capas transparentes de smartphone ficam amarelas com o tempo?

As capas transparentes são uma excelente opção para proteger o smartphone sem esconder o seu design e cor. No entanto, têm um problema comum: com o tempo, começam a ficar amareladas, o que pode dar ao dispositivo um aspeto envelhecido e sujo. Mas por que razão é que isto acontece? Existe alguma forma de o evitar?

Por que motivo é que as capas transparentes ficam amarelas?

Este fenómeno ocorre devido a vários fatores, sendo o principal a oxidação. Quando os plásticos são expostos ao oxigénio, inicia-se um processo de degradação lenta que quebra as cadeias poliméricas e resulta num tom amarelado.

Contudo, nem todos os plásticos oxidam à mesma velocidade. Os plásticos rígidos, como o policarbonato, levam muito mais tempo a sofrer este processo, enquanto os plásticos mais maleáveis, como o TPU (poliuretano termoplástico), oxidam mais rapidamente.

É por isso que as capas transparentes feitas de materiais flexíveis podem começar a amarelar em menos de um ano, enquanto as fabricadas em policarbonato mantêm a transparência durante mais tempo.

No entanto, há um inconveniente com os plásticos rígidos: em vez de dobrarem, tendem a partir-se. Assim, ao remover a capa com frequência ou ao deixar cair o smartphone, há uma maior probabilidade de fissuras quando comparado com capas feitas de TPU, que são mais resistentes ao impacto.

A Apple, por exemplo, refere que as suas capas transparentes são fabricadas com uma mistura de policarbonato e materiais flexíveis. Isto significa que incorporam TPU para torná-las mais maleáveis, mas, como consequência, acabam por amarelar com o tempo.

A marca admite este facto, apesar de afirmar que os seus materiais e revestimentos são otimizados para retardar este efeito. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, a descoloração ocorrerá.

A exposição direta ao sol agrava ainda mais o problema, pois os raios UV quebram as ligações moleculares do plástico e aceleram o processo de oxidação.

Por isso, é comum que uma capa pareça perfeitamente transparente antes de umas férias ao sol e regresse com manchas amareladas. Além disso, mesmo que seja mantida longe da luz solar, o contacto frequente com a pele também contribui para este efeito. O plástico poroso reage com a sujidade e os óleos naturais transferidos das mãos, o que promove a descoloração.

Como evitar que a capa fique amarelada?

Não há forma de impedir completamente o amarelamento das capas transparentes, mas há algumas medidas que podem atrasar o processo:

Optar por capas feitas maioritariamente de policarbonato, pois demoram mais tempo a oxidar.

Guardar o smartphone num bolso ou mala em vez de o deixar exposto à luz solar direta.

Limpar regularmente a capa com água morna e sabão para remover resíduos de sujidade e óleos.

Se, mesmo com estes cuidados, a capa começar a amarelar, a solução mais simples é substituir por uma nova.

