Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Champagne Supernova - Oasis

Os Oasis são uma banda de rock inglesa formada no ano de 1991, na cidade de Manchester. Na sua última formação, em 2009, era composta por Liam Gallagher (voz e pandeireta), Noel Gallagher (guitarra e voz), Gem Archer (guitarra e teclado), Andy Bell (baixo e teclado) e Chris Sharrock (bateria e percussão). O seu estilo musical consistia basicamente no rock com ênfase no alternativo e em elementos do género da música pop, como o britpop. Na sua existência, ocorreram várias mudanças na sua formação: originalmente era composta por Liam, Paul “Bonehead” Arthurs (guitarra), Paul “Guigsy” McGuigan (baixo), Tony McCarroll (bateria) e por último, Noel, sendo convidado a juntar-se como quinto membro, formando o núcleo musical.

Os Oasis assinaram contrato com a editora independente Creation Records em 1993, lançando o seu primeiro álbum de estúdio, Definitely Maybe (1994), que continha o êxito “Live Forever”. Entretanto, foi através do lançamento de (What's the Story) Morning Glory? (1995), que alcançaram fama e sucesso mundial; o álbum esteve presente no topo das tabelas musicais de vários países — incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos — inseriu-o na lista dos álbuns mais vendidos no mundo, com cerca de 22 milhões de cópias vendidas. O seu sucesso surgiu com a produção das canções “Wonderwall” e “Don't Look Back in Anger”, alcançando o topo das tabelas de singles e, somando o facto dos irmãos Gallagher aparecerem regularmente nos tabloides, ora pelas suas competições no estilo de vida, ora pela relação entre irmãos. Em agosto de 1996, realizaram dois concertos no Festival de Knebworth — na altura, um dos maiores eventos ao ar livre da história britânica — totalizando um público de 280 mil, com 2,5 milhões de pessoas a candidatarem-se a comprar os bilhetes, sendo a maior procura por um espetáculo na história britânica. Posteriormente, lançaram Be Here Now (1997), e embora nesse período fosse o álbum mais vendido no Reino Unido, não possuía um single de sucesso. A banda consagrou-se pelo auge do fenómeno conhecido como “A Batalha Britpop”, travada contra os Blur. Com o grupo britpop Suede, Pulp e outros membros musicais, passaram a ser considerados uma das maiores influências do movimento britpop. Em muitos aspetos assumiram grandes sucessos comerciais, creditando-os na cultura britânica.

Pouco antes da banda lançar Standing on the Shoulder of Giants (2000), Arthurs e McGuigan abandonaram oficialmente o grupo, sendo substituídos por Archer (guitarra) e Bell (baixo). O seu quinto material de estúdio, Heathen Chemistry (2002), obteve um melhor desempenho nas tabelas musicais, gerando apenas dois singles de sucesso: “The Hindu Times” e “Stop Crying Your Heart Out”. Em 2004, o baterista Alan White também abandonou o grupo, com Zak Starkey a ocupar o seu lugar — filho do ex-Beatle, Ringo Starr, e membro da banda The Who. Os Oasis encontraram uma nova oportunidade de triunfo e popularidade com o lançamento de Don't Believe the Truth (2005), através das canções “Lyla”, “The Importance of Being Idle” e “Let There Be Love”. Após as gravações do último álbum Dig Out Your Soul (2008), Starkey, que se tinha tornado membro oficial, acabou por abandoná-los também. Com isto, o baterista Chris Sharrock foi recrutado como membro da última digressão da banda. Os restantes membros dos Oasis decidiram continuar a trabalhar juntos sob o nome de Beady Eye, até se separarem em 2014, com Liam a seguir uma carreira a solo desde então. Durante o período de inatividade da banda, Noel passou a formar os High Flying Birds de Noel Gallagher, incluindo Chris Sharrock e Gem Archer.

Atualmente, a banda lançou 7 álbuns de estúdio, encontrando-se entre os artistas recordistas de vendas, com mais de 75 milhões de álbuns vendidos a nível mundial. Ganharam vários prémios, entre eles 17 Prémios NME, 9 Prémios Q, 4 MTV Europe Music e 6 Prémios Brit. Em 2024, anunciaram o seu regresso às atividades com uma série de concertos no Reino Unido e na Irlanda para o ano seguinte, bem como um novo álbum de estúdio.

