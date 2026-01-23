PplWare Mobile

EUA oficialmente fora da Organização Mundial da Saúde: “decisão presidencial desastrosa”

· Ciência 15 Comentários

Fonte: Associated Press

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui Almeida says:
    23 de Janeiro de 2026 às 12:06

    Coragem! O melhor presidente que a América merecia , a endireitar o que os democratas estragaram. Os europeus todos chateados com a Gronelândia mas durante décadas gostaram de viver do poderia militar e tecnológico americano sem pagar. A Gronelândia nem deveria ser discussão, devemos aos Estados Unidos a independência na Europa e graças a eles temos pcs em casa com Windows e Mac e iPhones. A Europa nem uma marca de telemóveis tem. Respeitem o trump ele apenas trouxe justiça aos que gostam de viver encostados

  2. Max says:
    23 de Janeiro de 2026 às 12:13

    Trump no seu melhor.
    Um especialista em saúde pública “acredita que Donald Trump excedeu a sua autoridade ao retirar os EUA da OMS. Afinal, se o país aderiu à organização através de um ato do Congresso, deveria ser necessário um ato do Congresso para sair.”
    Também não precisou de um ato do Congresso para, tentando desferir um golpe na ONU, criar o chamado Conselho da Paz, de que se autonomeou presidente vitalício e convida quem quer, pagando mil milhões de dólares.

    • Zé Fonseca A. says:
      23 de Janeiro de 2026 às 12:39

      CDC > WHO

    • Manuel da Rocha says:
      23 de Janeiro de 2026 às 12:48

      O CDC (centro de controle e prevenção de doenças americano), já é quem fazia 100%, das investigações, nas Américas. Algumas vezes, contra, as previsões, apresentada pela OMS, como é o caso da gripe aviária, que o CDC defende que nunca será predominante, em humanos, enquanto, a OMS, diz ser possível.
      Mas, o CDC defende a vacinação, contra a Rubéola e Sarampo, algo que, o Kennedy (secretário da saúde), diz que não são precisas. Neste caso, o CDC e a OMS estão do mesmo lado…

  3. Eu says:
    23 de Janeiro de 2026 às 12:40

    Será que é desta que começam mesmo a usar lixívia para tratar os vírus, como sugeriu o Trump?

  4. Manuel da Rocha says:
    23 de Janeiro de 2026 às 12:45

    A OMS tem falhado, em várias situações, privilegiando empresas médicas, nos seus estudos. Desde 2010, que vimos, a OMS, a passar, a depender, de estudos feitos… pelos laboratórios, que deviam gerir e direccionar a investigação.
    Vimos isso, com o Ébola (as 5 vertentes) e com o vírus do Nilo. A OMS paga 70000 milhões, de dólares, anualmente, para estudos, sobre como combater, esses vírus, ás mesmas empresas que vendem, os medicamentos, já validados. O pior exemplo, corrente, é a Dengue, que vemos, a OMS a pedir vacinação, com estudos feitos em 1991. É que, os seguintes, são feitos, pelos países, onde detectam mosquitos transmissores. Se calhar, o Trump, até tem razão… pagar 70000 milhões, anualmente, para consultadoria, fica mais barato fazer, o mesmo, directamente, com os laboratórios. A ONU é outro exemplo, que o Guterres tentou mudar, embatendo na parede, dos consultores, que recebem 82%, do orçamento anual, para apresentarem estudo e mais estudo.

  5. Redin says:
    23 de Janeiro de 2026 às 12:57

    Por muito que aparentemene ele tenha razão, nao nos podemos esquecer que é por causa da inflacao que os EUA exportam para o mundo, que as empresas se vêm obrigadas a criar alimentação de baixa qualidade e prejudicial a saude da humanidade só para poderem responder ao que as carteiras dos consumidores na sua maioria vai poder comprar.
    O efeito Cantillion demonstra que a distribuição monetária até nisto prejudica as pessoas, porque os que estao mais proximos da impressora do dinheiro, nao sentem a inflacao podendo sempre comprar produtos de qualidade e do melhor chegando mesmo ao ridiculo deles proprios sujerirem a porcaria para os outros para poderem sobreviver.

  6. Anung says:
    23 de Janeiro de 2026 às 13:27

    As loucuras de Trump não param. Ponham o homem no mesmo lar do joe para passarem juntos a velhice e a demência.

    Se bem que neste caso a OMS e tipo a ONU, não serve para nada!

  7. AntiLeft says:
    23 de Janeiro de 2026 às 13:47

    “EUA retiram-se da OMS e recusam pagar 221 milhões de euros de contribuições pendentes” – O dinheiro não estica, e americanos primeiro! Tal como deveria ser aqui em Portugal.

  8. Factos says:
    23 de Janeiro de 2026 às 13:49

    Por fim alguém com tomates para enfrentar a apatia e a passividade global. Quem não gosta sempre pode organizar uma manif no Marquês ou uma greve geral.

  9. Gringo Bandido says:
    23 de Janeiro de 2026 às 14:04

    USA a sabotar a Humanidade para sacar mais uns milhões, ainda bem que caiu a máscara em relação aos USA, já ninguem acredita que se movem pelo bem da Humanidade, protegem apenas a riqueza dos ricos.

