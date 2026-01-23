EUA oficialmente fora da Organização Mundial da Saúde: “decisão presidencial desastrosa”
Um ano depois de o Presidente Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos da América (EUA) estavam a findar um compromisso de 78 anos, o país abandonou, oficialmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta quinta-feira.
A OMS é a agência especializada das Nações Unidas para a saúde e visa coordenar a resposta a ameaças globais de saúde.
A par disso, presta assistência técnica a países mais pobres, ajuda a distribuir vacinas, materiais e tratamentos escassos, e define orientações para centenas de condições de saúde, incluindo saúde mental e cancro.
Agora, os EUA cessaram a participação oficial em comités patrocinados pela OMS, órgãos de liderança, estruturas de governação e grupos técnicos de trabalho.
Isto inclui, aparentemente, o grupo da OMS que avalia quais as estirpes de gripe em circulação e toma decisões críticas sobre a atualização das vacinas contra a gripe.
Os EUA deverão, assim, deixar de participar na partilha global de informações sobre a gripe que orienta decisões relativas a vacinas.
Donald Trump citou a COVID-19 para a saída dos EUA da OMS
Responsáveis norte-americanos ajudaram a liderar a criação da OMS e os EUA têm sido, desde então, um dos maiores financiadores da organização, fornecendo centenas de milhões de dólares e centenas de profissionais com conhecimentos especializados em saúde pública.
Segundo a Associated Press, citando o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o país paga, em média, 111 milhões de dólares por ano em quotas de membro à OMS e cerca de mais 570 milhões de dólares anuais em contribuições voluntárias.
Entretanto, numa ordem executiva emitida logo após tomar posse, Trump afirmou que os EUA sairiam da OMS, motivados pela má gestão da pandemia da COVID-19 por parte da organização e de outras crises globais de saúde.
Na altura, citou o "fracasso em adotar reformas urgentemente necessárias" e a "incapacidade de demonstrar independência face à influência política inadequada dos Estados-membros da OMS".
Outra queixa da administração de Donald Trump relativamente à administração é o facto de nenhum dos seus diretores gerais, nove desde a criação da organização, em 1948, ter sido norte-americano.
Responsáveis da administração consideram isso injusto, tendo em conta o quanto a OMS depende das contribuições financeiras dos EUA e do pessoal dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças do país.
Saída da OMS vai fragilizar a resposta a ameaças
A saída dos EUA da OMS, organização da qual quase todos os países são membros, vai prejudicar a resposta global a novos surtos.
Mais do que isso, segundo Lawrence Gostin, especialista em direito da saúde pública da Universidade de Georgetown, vai limitar a capacidade de cientistas e empresas farmacêuticas do país desenvolverem vacinas e medicamentos contra novas ameaças.
Na sua opinião, trata-se da "decisão presidencial mais desastrosa" a que a assistiu.
A par deste, outros especialistas afirmam que a saída dos EUA pode paralisar inúmeras iniciativas globais de saúde, incluindo o esforço para erradicar a poliomielite, programas de saúde materna e infantil e investigação para identificar novas ameaças virais.
O presidente da Sociedade Americana de Doenças Infeciosas, Ronald Nahass, por exemplo, classificou a saída dos EUA como "míope e mal orientada" e "cientificamente irresponsável".
Alguns responsáveis da administração de Trump dizem que os EUA já têm relações de saúde pública com muitos países e que estão a trabalhar para garantir a partilha direta de informação crucial sobre doenças.
Contudo, Lawrence Gostin, especialista em tratados e colaborações internacionais de saúde pública, afirmou que é improvável que o país chegue a acordos com mais de algumas dezenas de países.
Uma vez que muitos vírus emergentes são identificados pela primeira vez na China, Gostin questionou se "a China vai assinar um contrato com os EUA?"
Os países de África vão fazê-lo? Os países a quem Trump aplicou tarifas enormes vão enviar-nos os seus dados? A alegação é quase risível.
Perguntou o especialista em direito da saúde pública, partilhando que acredita que Donald Trump excedeu a sua autoridade ao retirar os EUA da OMS. Afinal, se o país aderiu à organização através de um ato do Congresso, deveria ser necessário um ato do Congresso para sair.
EUA devem dinheiro à OMS
Os EUA são legalmente obrigados a avisar com um ano de antecedência da saída, o que fizeram. Contudo, são, também, obrigados por lei a pagar quaisquer obrigações financeiras pendentes.
Segundo a OMS, os EUA não pagaram nenhuma das suas quotas de 2024 e 2025, deixando um saldo superior a 133 milhões de dólares.
Segundo a Associated Press, um responsável da administração negou essa obrigação, na quinta-feira, afirmando que os EUA não tinham de pagar antes de se retirarem como membros.
Fonte: Associated Press
Coragem! O melhor presidente que a América merecia , a endireitar o que os democratas estragaram. Os europeus todos chateados com a Gronelândia mas durante décadas gostaram de viver do poderia militar e tecnológico americano sem pagar. A Gronelândia nem deveria ser discussão, devemos aos Estados Unidos a independência na Europa e graças a eles temos pcs em casa com Windows e Mac e iPhones. A Europa nem uma marca de telemóveis tem. Respeitem o trump ele apenas trouxe justiça aos que gostam de viver encostados
Porque não visitares o teu libertador, o teu justiceiro?
Será medo de apareceres na RTP a lamber o alcatrão com as mãos atrás das costas?
até para bot és fracote
LOL. Rui Almeida ao poder, ao de poder estar calado…
Trump no seu melhor.
Um especialista em saúde pública “acredita que Donald Trump excedeu a sua autoridade ao retirar os EUA da OMS. Afinal, se o país aderiu à organização através de um ato do Congresso, deveria ser necessário um ato do Congresso para sair.”
Também não precisou de um ato do Congresso para, tentando desferir um golpe na ONU, criar o chamado Conselho da Paz, de que se autonomeou presidente vitalício e convida quem quer, pagando mil milhões de dólares.
CDC > WHO
O CDC (centro de controle e prevenção de doenças americano), já é quem fazia 100%, das investigações, nas Américas. Algumas vezes, contra, as previsões, apresentada pela OMS, como é o caso da gripe aviária, que o CDC defende que nunca será predominante, em humanos, enquanto, a OMS, diz ser possível.
Mas, o CDC defende a vacinação, contra a Rubéola e Sarampo, algo que, o Kennedy (secretário da saúde), diz que não são precisas. Neste caso, o CDC e a OMS estão do mesmo lado…
Será que é desta que começam mesmo a usar lixívia para tratar os vírus, como sugeriu o Trump?
A OMS tem falhado, em várias situações, privilegiando empresas médicas, nos seus estudos. Desde 2010, que vimos, a OMS, a passar, a depender, de estudos feitos… pelos laboratórios, que deviam gerir e direccionar a investigação.
Vimos isso, com o Ébola (as 5 vertentes) e com o vírus do Nilo. A OMS paga 70000 milhões, de dólares, anualmente, para estudos, sobre como combater, esses vírus, ás mesmas empresas que vendem, os medicamentos, já validados. O pior exemplo, corrente, é a Dengue, que vemos, a OMS a pedir vacinação, com estudos feitos em 1991. É que, os seguintes, são feitos, pelos países, onde detectam mosquitos transmissores. Se calhar, o Trump, até tem razão… pagar 70000 milhões, anualmente, para consultadoria, fica mais barato fazer, o mesmo, directamente, com os laboratórios. A ONU é outro exemplo, que o Guterres tentou mudar, embatendo na parede, dos consultores, que recebem 82%, do orçamento anual, para apresentarem estudo e mais estudo.
Eu até gostava de ler o teu comentario mas quando escreves 7000000 milhões perco logo o interesse
Por muito que aparentemene ele tenha razão, nao nos podemos esquecer que é por causa da inflacao que os EUA exportam para o mundo, que as empresas se vêm obrigadas a criar alimentação de baixa qualidade e prejudicial a saude da humanidade só para poderem responder ao que as carteiras dos consumidores na sua maioria vai poder comprar.
O efeito Cantillion demonstra que a distribuição monetária até nisto prejudica as pessoas, porque os que estao mais proximos da impressora do dinheiro, nao sentem a inflacao podendo sempre comprar produtos de qualidade e do melhor chegando mesmo ao ridiculo deles proprios sujerirem a porcaria para os outros para poderem sobreviver.
As loucuras de Trump não param. Ponham o homem no mesmo lar do joe para passarem juntos a velhice e a demência.
Se bem que neste caso a OMS e tipo a ONU, não serve para nada!
“EUA retiram-se da OMS e recusam pagar 221 milhões de euros de contribuições pendentes” – O dinheiro não estica, e americanos primeiro! Tal como deveria ser aqui em Portugal.
Por fim alguém com tomates para enfrentar a apatia e a passividade global. Quem não gosta sempre pode organizar uma manif no Marquês ou uma greve geral.
USA a sabotar a Humanidade para sacar mais uns milhões, ainda bem que caiu a máscara em relação aos USA, já ninguem acredita que se movem pelo bem da Humanidade, protegem apenas a riqueza dos ricos.