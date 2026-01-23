ChatGPT Plus está gratuito por tempo limitado

A OpenAI está a disponibilizar a versão Plus do seu ChatGPT gratuitamente, elevando a experiência dos utilizadores através da ampliação dos recursos. A oferta estará disponível por tempo limitado.

Disponível gratuitamente por tempo limitado, para alguns utilizadores, a promoção que a OpenAI tem a decorrer oferece uma oportunidade excelente para os utilizadores experimentarem um dos planos premium do ChatGPT sem pagarem qualquer valor por isso.

O ChatGPT Plus inclui vantagens que não estão disponíveis na versão gratuita, nem na versão paga mais barata da plataforma, a Go.

Essas mais-valias incluem acesso prioritário mesmo em períodos de tráfego intenso, ou seja, menos tempo de espera, respostas mais rápidas, e capacidade de usar modelos de Inteligência Artificial mais avançados, com compreensão mais profunda.

Segundo a própria OpenAI, a versão ChatGPT Plus inclui as seguintes vantagens, em comparação com os restantes planos:

A gratuitidade aplica-se durante um mês, pelo que, caso resgate hoje a oferta, terá acesso gratuito à ferramenta até 23 de fevereiro de 2026.

Depois disso, o ChatGPT Plus continuará disponível por 23 euros mensais, com a possibilidade de o utilizador cancelar a qualquer momento.

Aproveite para testar a versão paga do ChatGPT!

Esta é uma excelente oportunidade para experimentar o ChatGPT Plus sem compromissos, e perceber se responde às suas necessidades.

Se tiver a promoção disponível, poderá testar funcionalidades, explorar ideias e avaliar a utilidade do plano antes de investir dinheiro, podendo tomar uma decisão de subscrição mais segura.