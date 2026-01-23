Vídeo mostra como o ecrã da Samsung se vai “esconder” sozinho. Impressionante!
Que a Samsung estava a tratar de revolucionar o ecrã dos smartphones já sabíamos. Contudo, agora, podemos ver essa revolução em ação, com um vídeo a mostrar como o aguardado ecrã poderá "esconder-se" sozinho. Será mesmo o fim das películas de privacidade?
Conforme informámos, no início do mês, a Samsung estaria a desenvolver uma solução nativa para revolucionar a segurança visual nos dispositivos móveis de última geração.
De acordo com as fugas de informação, a funcionalidade seria um trunfo exclusivo do futuro Samsung Galaxy S26 Ultra.
Agora, numa atualização oficial sobre a One UI 8.5, que chegará com os novos S26, a Samsung incluiu uma captura de ecrã que mostra claramente um modo Privacy Display no menu de definições, confirmando praticamente a sua existência oficial.
Conforme divulgado, especialistas detetaram, também, referências ao Privacy Display no código das primeiras versões da One UI 8.5.
Este Privacy Display funciona de forma semelhante a um protetor de ecrã opaco, que impede outras pessoas de verem o que está no ecrã do smartphone.
Com este recurso, os Galaxy S26 deverão conseguir tapar o ecrã para quem está à sua volta de forma nativa.
Entretanto, o conhecido leaker da Samsung, @Ice Universe, publicou um vídeo a mostrar a tecnologia do ecrã de privacidade em funcionamento.
Filmado no Mobile World Congress, em 2024, o vídeo mostra um dispositivo chamado Flex Magic Pixel com esta tecnologia:
If you still don’t have a clear idea of what the private screen on the Galaxy S26 Ultra is, just watch this video. Once you do, you’ll immediately understand why this is easily the most marketable feature of the S26 Ultra. pic.twitter.com/93uTzFAR5Y
— Ice Universe (@UniverseIce) January 15, 2026
Quais as vantagens práticas?
Conforme explorámos anteriormente, a grande vantagem desta tecnologia reside na sua versatilidade.
Em vez de o utilizador estar condicionado permanentemente a uma película física que muitas vezes retira brilho e fidelidade de cor ao ecrã, poderá acionar a proteção apenas quando for estritamente necessário, como em transportes públicos ou recintos partilhados.
Embora ainda não se conheçam os detalhes técnicos exatos de como a Samsung conseguirá este efeito de escurecimento seletivo, as demonstrações sugerem uma eficácia impressionante.
O custo elevado de implementação indica, contudo, que, para já, esta será uma característica reservada apenas aos equipamentos mais avançados e dispendiosos da fabricante.