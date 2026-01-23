Vídeo mostra como o ecrã da Samsung se vai “esconder” sozinho. Impressionante!

Que a Samsung estava a tratar de revolucionar o ecrã dos smartphones já sabíamos. Contudo, agora, podemos ver essa revolução em ação, com um vídeo a mostrar como o aguardado ecrã poderá "esconder-se" sozinho. Será mesmo o fim das películas de privacidade?

Conforme informámos, no início do mês, a Samsung estaria a desenvolver uma solução nativa para revolucionar a segurança visual nos dispositivos móveis de última geração.

De acordo com as fugas de informação, a funcionalidade seria um trunfo exclusivo do futuro Samsung Galaxy S26 Ultra.

Agora, numa atualização oficial sobre a One UI 8.5, que chegará com os novos S26, a Samsung incluiu uma captura de ecrã que mostra claramente um modo Privacy Display no menu de definições, confirmando praticamente a sua existência oficial.

Conforme divulgado, especialistas detetaram, também, referências ao Privacy Display no código das primeiras versões da One UI 8.5.

Este Privacy Display funciona de forma semelhante a um protetor de ecrã opaco, que impede outras pessoas de verem o que está no ecrã do smartphone.

Com este recurso, os Galaxy S26 deverão conseguir tapar o ecrã para quem está à sua volta de forma nativa.

Entretanto, o conhecido leaker da Samsung, @Ice Universe, publicou um vídeo a mostrar a tecnologia do ecrã de privacidade em funcionamento.

Filmado no Mobile World Congress, em 2024, o vídeo mostra um dispositivo chamado Flex Magic Pixel com esta tecnologia:

Quais as vantagens práticas?

Conforme explorámos anteriormente, a grande vantagem desta tecnologia reside na sua versatilidade.

Em vez de o utilizador estar condicionado permanentemente a uma película física que muitas vezes retira brilho e fidelidade de cor ao ecrã, poderá acionar a proteção apenas quando for estritamente necessário, como em transportes públicos ou recintos partilhados.

Embora ainda não se conheçam os detalhes técnicos exatos de como a Samsung conseguirá este efeito de escurecimento seletivo, as demonstrações sugerem uma eficácia impressionante.

O custo elevado de implementação indica, contudo, que, para já, esta será uma característica reservada apenas aos equipamentos mais avançados e dispendiosos da fabricante.