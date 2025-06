Baterias Made in China não explodem nem com um Tanque de Guerra por cima

No passado, com muitos exemplos, o mercado dos carros elétricos lutava para garantir que as baterias eram seguras. A China, que atualmente lidera este mercado, está a assistir a uma corrida louca para provar quem tem a bateria mais segura. Aliás, até lhes passam com um tanque de guerra por cima!

Carros elétricos não se incendeiam mais que os térmicos, mas é mais aparatoso!

Embora as imagens de incêndios em carros elétricos sejam impressionantes e amplamente divulgadas, esses veículos não pegam fogo com mais frequência nem são mais perigosos do que os veículos de combustão, de acordo com as evidências disponíveis até o momento e depoimentos de especialistas sobre o assunto.

Contudo, mais do que parecer, a China quer mostrar que as suas baterias são indestrutíveis. E não se fica só pelo simples "incendiar".

Num teste extremo de segurança, o veículo elétrico Geely Galaxy E5 demonstrou a robustez da sua bateria Aegis Gold Brick, ao suportar o peso de um tanque médio ZTZ-59D de 36 toneladas.

A pressão aplicada foi 1,8 vezes superior à exigida pelas novas normas nacionais chinesas de segurança para baterias, sem ocorrência de incêndio, explosão ou fuga térmica, tanto no conjunto da bateria como nas células individuais.

Novo padrão de segurança para baterias

Em 28 de março, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou as normas GB38031-2025, com entrada em vigor a 1 de julho de 2026.

Estas introduzem:

Novos testes após ciclos de carregamento rápido,

Requisitos mais rigorosos contra fuga térmica,

Primeiro teste oficial de impacto na base da bateria.

A bateria Aegis Gold Brick já cumpre estas exigências, sendo uma das primeiras a obter certificação total.

Características da bateria

Design compacto e espesso , baixa resistência interna e reduzida geração de calor,

, baixa resistência interna e reduzida geração de calor, Separadores de dupla camada com revestimento resistente ao calor (óxido de alumínio) ,

, Estrutura inferior tipo “sanduíche” com placa de 2,6 mm ,

, Proteção IP68 e IPX9K , tecnologia CTB (Cell To Body) ,

, tecnologia , Separação líquido-elétrica, isolamento elétrico e mecanismos reforçados de dissipação térmica e segurança.

Testes além dos requisitos

Embora a norma exija 24 testes, a Geely realiza 36, dos quais 23 excedem as exigências. Já incorporou nos seus padrões internos o novo teste de impacto na base e prevê abrir as suas patentes de segurança à indústria.

O Galaxy E5 obteve excelentes resultados em testes térmicos extremos e certificações de segurança do CATARC, incluindo:

Certificação elétrica NESTA (seis dimensões),

(seis dimensões), Classificação cinco estrelas da Euro NCA e ANCAP.

Com quase um milhão de unidades vendidas e zero incidentes de combustão espontânea, a Geely destaca-se na liderança da segurança em veículos elétricos.

Ainda este ano, irá abrir o seu Centro Global de Testes de Segurança, o maior laboratório do mundo do género, a toda a indústria.