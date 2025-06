Iwakura Aria, uma novela oriental sobre amizade

A equipa de desenvolvimento MAGES encontra-se a trabalhar no seu próximo titulo, Iwakura Aria. O jogo é uma novela digital japonesa sobre uma amizade improvável e mistérios que deveriam ficar esquecidos.

Os fãs de jogos com narrativas mais densas e envolventes, poderão ter com Iwakura Aria, uma excelente alternativa para o próximo Verão.

A equipa da MAGES anunciou recentemente o lançamento do jogo, a 14 de agosto deste ano para PC e Nintendo Switch.

A ação de Iwakura Aria, acontece em pleno Japão, na década de 1960 e conta a história de uma jovem órfã, Ichikio Kitagawa, que é tirado das ruas de Tóquio e levada para trabalhar como empregada doméstica na casa dos Iwakura, uma família abastada que vive numa bela mansão nos subúrbios da cidade japonesa.

Com o passar do tempo, Ichikio acaba por desenvolver um relacionamento profundo com a bela Aria, uma jovem inicialmente hostil e frágil, e que que é a filha da família.

A mansão dos Iwakura é, ela própria uma personagem do jogo, estando disponível para explorar, nos seus mais lugares mais recônditos. A o explorar a mansão, o jogador irá reunir informações importantes e que serão necessárias para descobrir os segredos ocultos dos personagens e os maiores segredos em jogo.

Com o avançar da história, Ichiko Kitagawa começa a descobrir as verdades escondidas por detrás desta mansão aparentemente idílica, despoletando dessa forma, uma série de eventos sombrios que selarão o destino de ambas as mulheres, para o melhor ou para o pior...

O jogo apresenta uma particularidade de possuir nove finais diferentes para desbloquear, sendo que as escolhas dos jogadores afetam o resultado do futuro e a vida que a protagonista está a viver 33 anos após os eventos do jogo principal.

O jogo conta com um grafismo muito retro, a cargo do ilustrador Hyakunen e do designer gráfico Nakada Fumi. E o grafismo acaba por se revelar importante para a jogabilidade, uma vez que no avançar da aventura, existem ilustrações que, mais que meramente decorativas, escondem pistas para a resolução de vários desafios e mistérios.

