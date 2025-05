Elden Ring: a nova estrela dos videojogos na 7ªArte

Com maior ou menor êxito, já não é raro assistir à migração de videojogos para filmes (ou séries), assim como no sentido inverso. Recentemente Elden Ring recebeu essa distinção, e vai tornar-se em breve numa obra da 7ªarte.

São vários os casos de jogos que migraram para o cinema (ou televisão) e de filmes que seguiram o trajeto oposto. The Last of Us, The Witcher são apenas alguns dos mais mediáticos e recentes exemplos.

E em breve, outro grande titulo se vai juntar à lista: Elden Ring. A Bandai Namco Entertainment e a A24 anunciaram recentemente a sua colaboração com o escritor e diretor Alex Garland para uma adaptação cinematográfica live-action de Elden Ring, da FromSoftware Inc.

Elden Ring foi criado sob a orientação de Hidetaka Miyazaki da FromSoftware, baseado numa história mitológica escrita por George R. R. Martin, autor da série de romances de fantasia "A Song of Ice and Fire.".

Para trazer o mundo épico e a intensa ação de Elden Ring para o cinema, o projeto será liderado pelo cineasta Alex Garland (Ex Machina, Guerra Civil, Guerra) como guionista e diretor. O filme será produzido por Peter Rice ao lado de Andrew Macdonald e Allon Reich da DNA, e George R. R. Martin e Vince Gerardis.

Elden Ring é um RPG de ação ambientado num mundo de fantasia sombria que permite aos jogadores a exploração de vastos ambientes e masmorras. Ao explorar estes vastos e desconhecidos lugares, vai poder desfrutar da sensação de realização que vem da superação de obstáculos e desafios encontrados em cada um. Ao combinar as capacidades de desenvolvimento da FromSoftware e o poder de marketing da rede internacional da Bandai Namco Entertainment, este título foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 e já vendeu mais de 30 milhões de unidades em todo o mundo.