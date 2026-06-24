Thriller psicológico Time To Wake Up já tem demo

O thriller psicológico dos estúdios indies belgas Eye Blink Twice, Time To Wake Up, já tem uma demo disponível no Steam. Querem conhecer um pouco melhor o jogo?

Os estúdios belgas independentes Eye Blink Twice, anunciaram recentemente que o seu próximo projeto, o thriller psicológico Time To Wake Up já tem uma demo disponível no Steam. De relembrar que o jogo está previso ser lançado no Outono deste ano.

Um jogo de grande pressão psicológica no qual o jogador se encontra preso num sonho.

Time To Wake Up é um thriller psicológico com uma perspectiva na primeira pessoa no qual o jogador vê-se aprisionado num eterno sonho de uma noite apenas. Mas, não se preocupe, não estará sozinho.

Isto pois, no decorrer do sonho, surge uma voz que parece ter uma necessidade especial pelos olhos do nosso personagem e que aparentemente procura um livro. Disposta a ajudá-la, partimos os dois em busca de respostas sobre o que aconteceu na escola, onde o sonho decorre. Conseguirão ambos escapar a esta situação ou sucumbirão às sombras do passado?

Os olhos do personagem Alan Malcolm são a chave para sair deste labirinto de memórias. A cada piscar do olho, o ambiente à nossa volta poderá ser mudado, com reinicio dos elementos nela existentes, alteração da disposição das próprias salas, ou dos seus objetos integrantes.

A obsessão de Alan por este livro traduz-se num ambiente do qual não poderá sair. Dessa forma, este será um titulo que levar-nos-á a visitar ambientes escolares transformados em locais com um ambiente surreal.

Imaginem bibliotecas com pouca luz, parques infantis desconcertantes, casas de banho com curvas e voltas inesperadas, e muito mais.

Time To Wake Up será lançado para PC no Outono deste ano.