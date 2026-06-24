Prime Day: estas oportunidades para a casa não aparecem todos os dias
Os descontos oferecidos pelos Prime Day podem ser úteis para adquirir equipamentos e produtos para a casa que normalmente ficam fora do orçamento. De pequenos eletrodomésticos a equipamentos de limpeza ou soluções para a cozinha, espreite algumas das melhores oportunidades.
Os Prime Day estão a oferecer milhares de promoções em praticamente todas as categorias. Entre as mais procuradas encontram-se os produtos para a casa, um segmento onde a inovação tem introduzido equipamentos cada vez mais inteligentes, eficientes e capazes de simplificar muitas tarefas do quotidiano.
Se o preço nem sempre é ajustado à sua carteira, os Prime Day trazem descontos relevantes, permitindo aceder a equipamentos de gama superior por valores mais acessíveis.
Para quem tem adiado uma compra deste tipo, o evento da Amazon pode representar uma oportunidade interessante para melhorar a casa sem comprometer tanto o orçamento.
13 equipamentos ou produtos para a casa
Rowenta Pure Pop
Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que plancha e purifica, elimina pêlos e pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor verde.
SONGMICS Ventoinha de pé
Ventilador silencioso 20 dB, controlo remoto, quarto, oscilante 120 ° 135°, 15 velocidades, temporizador de 15 horas, 3 modos, altura ajustável, preto tinta XFC002B11 P.
Vileda Infinity Flex Ultimate
Estendal telescópico extensível, grande capacidade de roupa, estrutura extra estável, menos marcas com tubos XXL, asas altas.
Rowenta X-PERT 7.60
Aspirador de pó sem cabo, 140 W, Bateria 45 Min, Ultraleve 2 kg, Escova com LED, Acessórios para Carro, Piso e Teto, RH6A33WO.
Ninja CRISPi
Fritadeira de ar portátil, 3,8 L, 4 em 1, fritar com ar, assar, manter quente e gratinar, inclui 2 recipientes de vidro removíveis e tampas, pedra dourada, FN101EUSTGD.
Rowenta Clean It
Aspirador de estofos, limpeza rápida e fácil, adequado para sujidade de animais de estimação, tapetes, interior do carro, 750 w, 6acc, IN5020F0.
ECOVACS WINBOT Mini 2
Robot limpa-vidros, escovas laterais para cantos e pulverização ultra-sónica, ultra fina para janelas estreitas, navegação inteligente, 6 modos de aplicação, proteção de 10 níveis.
Ninja CREAMi Scoop & Swirl
Geladeira com 2 frascos e 13 funções prepara gelados, gelados cremosos, gelatos, batidos e muito mais, e possui a opção de adicionar extras, pedra / dourado, NC701EUSTGD.
roborock Robot aspirador QV 35A Set
Robot aspirador QV 35A Set, 8000 Pa de sucção, duas mopas giratórias eleváveis, escovas anti-emaranhados, tecnologia reativa para evitar obstáculos, navegação e mapeamento, branco.
Rowenta Care for You First
Robô de engomar de 1500 W, baixo consumo de energia, elimina rugas, desinfeta, refresca e elimina odores, até 3 peças, design compacto, inclui acessórios.
Ufesa TotalChef RK7
Robot de cozinha inteligente multifuncional, WIFI, 30 funções, 4,5 L, ecrã tátil de 7 polegadas, balança integrada, livro de receitas interativo, cor prateado/preto.
Philips Série 5400
Cafeteira super automática - sistema de leite LatteGo, 12 variedades de café, ecrã intuitivo, 4 perfis de utilizador, preto.
Sage - The Barista Express
Cafeteira profissional com espumador de leite manual e moinho integrado - microespuma personalizável - com jarro de controlo de temperatura, aço.
Extra: 3 produtos (não tecnológicos) que pode valer a pena espreitar
Nem só de tecnologia se fazem os Prime Day. Há também acessórios para a casa, utensílios de cozinha, artigos de organização, decoração e muitos outros produtos do dia a dia que podem valer a pena.
STANLEY Quencher H2.0 FlowState Caneca 1,2 L
Termo Mantém o Frio por 11 Horas - Congelada por 48 Horas - Garrafa de Água em Aço Inoxidável - Caneca Térmica - Copo Térmico Sem BPA - Plum.
BRA Signature
Conjunto de 3 frigideiras 20-24-26, Aço Inox 18/10 Profissional Sem Antiaderente, Fundo Difusor Triplo Adequado para Todos os Tipos de Cozinhas e Indução, Acabamento Polido.
ZWILLING SIMPLIFY 66870-005-0
Conjunto de panelas em aço inoxidável 5 peças. Aço inoxidável, Prata Preto.
Independentemente da necessidade, os Prime Day podem ser uma excelente oportunidade para fazer compras mais vantajosas. Seja para adquirir um equipamento que faz falta no dia a dia, substituir um modelo antigo por uma versão mais moderna ou investir num produto que há muito despertava interesse, os descontos atuais podem ajudar a tornar a decisão mais fácil.
Leia também: