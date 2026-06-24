Prime Day: estas oportunidades para a casa não aparecem todos os dias

Os descontos oferecidos pelos Prime Day podem ser úteis para adquirir equipamentos e produtos para a casa que normalmente ficam fora do orçamento. De pequenos eletrodomésticos a equipamentos de limpeza ou soluções para a cozinha, espreite algumas das melhores oportunidades.

Os Prime Day estão a oferecer milhares de promoções em praticamente todas as categorias. Entre as mais procuradas encontram-se os produtos para a casa, um segmento onde a inovação tem introduzido equipamentos cada vez mais inteligentes, eficientes e capazes de simplificar muitas tarefas do quotidiano.

Se o preço nem sempre é ajustado à sua carteira, os Prime Day trazem descontos relevantes, permitindo aceder a equipamentos de gama superior por valores mais acessíveis.

Para quem tem adiado uma compra deste tipo, o evento da Amazon pode representar uma oportunidade interessante para melhorar a casa sem comprometer tanto o orçamento.

13 equipamentos ou produtos para a casa

Rowenta Pure Pop Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que plancha e purifica, elimina pêlos e pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor verde. Ver na Amazon

SONGMICS Ventoinha de pé Ventilador silencioso 20 dB, controlo remoto, quarto, oscilante 120 ° 135°, 15 velocidades, temporizador de 15 horas, 3 modos, altura ajustável, preto tinta XFC002B11 P. Ver na Amazon

Vileda Infinity Flex Ultimate Estendal telescópico extensível, grande capacidade de roupa, estrutura extra estável, menos marcas com tubos XXL, asas altas. Ver na Amazon

Rowenta X-PERT 7.60 Aspirador de pó sem cabo, 140 W, Bateria 45 Min, Ultraleve 2 kg, Escova com LED, Acessórios para Carro, Piso e Teto, RH6A33WO. Ver na Amazon

Ninja CRISPi Fritadeira de ar portátil, 3,8 L, 4 em 1, fritar com ar, assar, manter quente e gratinar, inclui 2 recipientes de vidro removíveis e tampas, pedra dourada, FN101EUSTGD. Ver na Amazon

Rowenta Clean It Aspirador de estofos, limpeza rápida e fácil, adequado para sujidade de animais de estimação, tapetes, interior do carro, 750 w, 6acc, IN5020F0. Ver na Amazon

ECOVACS WINBOT Mini 2 Robot limpa-vidros, escovas laterais para cantos e pulverização ultra-sónica, ultra fina para janelas estreitas, navegação inteligente, 6 modos de aplicação, proteção de 10 níveis. Ver na Amazon

Ninja CREAMi Scoop & Swirl Geladeira com 2 frascos e 13 funções prepara gelados, gelados cremosos, gelatos, batidos e muito mais, e possui a opção de adicionar extras, pedra / dourado, NC701EUSTGD. Ver na Amazon

roborock Robot aspirador QV 35A Set Robot aspirador QV 35A Set, 8000 Pa de sucção, duas mopas giratórias eleváveis, escovas anti-emaranhados, tecnologia reativa para evitar obstáculos, navegação e mapeamento, branco. Ver na Amazon

Rowenta Care for You First Robô de engomar de 1500 W, baixo consumo de energia, elimina rugas, desinfeta, refresca e elimina odores, até 3 peças, design compacto, inclui acessórios. Ver na Amazon

Ufesa TotalChef RK7 Robot de cozinha inteligente multifuncional, WIFI, 30 funções, 4,5 L, ecrã tátil de 7 polegadas, balança integrada, livro de receitas interativo, cor prateado/preto. Ver na Amazon

Philips Série 5400 Cafeteira super automática - sistema de leite LatteGo, 12 variedades de café, ecrã intuitivo, 4 perfis de utilizador, preto. Ver na Amazon

Sage - The Barista Express Cafeteira profissional com espumador de leite manual e moinho integrado - microespuma personalizável - com jarro de controlo de temperatura, aço. Ver na Amazon

Extra: 3 produtos (não tecnológicos) que pode valer a pena espreitar

Nem só de tecnologia se fazem os Prime Day. Há também acessórios para a casa, utensílios de cozinha, artigos de organização, decoração e muitos outros produtos do dia a dia que podem valer a pena.

STANLEY Quencher H2.0 FlowState Caneca 1,2 L Termo Mantém o Frio por 11 Horas - Congelada por 48 Horas - Garrafa de Água em Aço Inoxidável - Caneca Térmica - Copo Térmico Sem BPA - Plum. Ver na Amazon

BRA Signature Conjunto de 3 frigideiras 20-24-26, Aço Inox 18/10 Profissional Sem Antiaderente, Fundo Difusor Triplo Adequado para Todos os Tipos de Cozinhas e Indução, Acabamento Polido. Ver na Amazon

ZWILLING SIMPLIFY 66870-005-0 Conjunto de panelas em aço inoxidável 5 peças. Aço inoxidável, Prata Preto. Ver na Amazon

Independentemente da necessidade, os Prime Day podem ser uma excelente oportunidade para fazer compras mais vantajosas. Seja para adquirir um equipamento que faz falta no dia a dia, substituir um modelo antigo por uma versão mais moderna ou investir num produto que há muito despertava interesse, os descontos atuais podem ajudar a tornar a decisão mais fácil.

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