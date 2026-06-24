Citroën C3 Aircross Marine Nationale: concept car celebra os 400 anos da Marinha Francesa

Para celebrar os 400 anosda Marinha Francesa, as equipas do Design Citroën e da Marine Nationale conceberam uma versão musculada e aventureira do C3 Aircross, pensada para intervenções em condições extremas, ao serviço da população.

No âmbito da sua parceria com a Marine Nationale e para celebração dos 400 anos da instituição, a Citroën revelou um concept inédito: o C3 Aircross Marine Nationale.

Concebido como uma verdadeira ponte entre a terra e o mar, este concept nasceu do encontro de dois universos que, embora distintos nas suas missões, partilham o espírito de equipa, a proteção e o sentido de serviço público, um conjunto de valores comuns e profundamente enraizados na história de França.

Foi no Centro de Design da Citroën que este projeto ganhou forma, impulsionado pela intenção de dar um rosto concreto e cheio de carácter a esta parceria institucional.

Baseando-se na história e nos códigos identitários da Marinha Francesa, os designers reinterpretaram o C3 Aircross para o transformar em muito mais do que um simples showcar comemorativo.

O Citroën C3 Aircross Marine Nationale não se limita a exibir características visuais marcantes, contando a história de duas instituições francesas que, há mais de um século num caso e há 400 anos no outro, fazem da inovação e do serviço às populações a sua razão de existir.

A escolha do C3 Aircross destaca as qualidades deste SUV compacto, robusto, muito espaçoso, capaz de acomodar até sete pessoas num comprimento de 4,40 m, estando disponível em várias opções de motorização a preços acessíveis, por forma a responder ao maior número possível de pessoas em todos os aspetos das suas vidas ativas.

Design exterior concebido para proteção e missões

Logo à primeira vista, o Citroën C3 Aircross Marine Nationale impõe uma presença que não deixa dúvidas quanto às suas intenções. Os para-choques foram totalmente redesenhados e transmitem uma sensação de solidez e fiabilidade absolutas, como se o veículo tivesse sido concebido para enfrentar as condições mais exigentes.

As linhas verticais e horizontais expressam robustez, orgulho, proteção e estabilidade na estrada.

As referências ao universo naval estão em cada detalhe da carroçaria. Os faróis de nevoeiro com lâminas, por exemplo, evocam diretamente as luzes utilizadas pelos marinheiros para comunicar entre navios em Código Morse.

Os arcos das rodas alargados, por sua vez, acentuam a musculatura do veículo e reforçam essa impressão de potência contida, pronta a ser libertada quando as missões assim o exigirem.

A vocação operacional deste show car também se reflete no seu equipamento. As jantes de 17 polegadas, equipadas com pneus cardados de 275 mm, foram concebidas para enfrentar qualquer tipo de terreno, oferecendo a tração necessária para chegar rapidamente aos locais de intervenção.

A caixa de transporte fixa nas barras de tejadilho foi especialmente concebida para acomodar os sacos e o equipamento dos mergulhadores da Marinha Francesa.

O padrão em espinha, que lembra as insígnias de patente usadas pelos segundos-comandantes ou contramestres, foi revestido com uma pintura ultrarresistente a impactos, para responder às exigências do terreno.

Esta abordagem funcional estende-se até mesmo aos acessórios, com ganchos de engate redesenhados para reproduzir a forma dos cunhos de amarração dos barcos, enquanto as correias, que aqui substituem os habituais Color Clips, apresentam uma tonalidade Infra Red característica, sinalizando a sua função com uma clareza visual imediata.

Identidade fiel às características da Marinha Francesa

A utilização das cores, dos materiais e dos acabamentos traduz uma imersão total no universo marítimo.

A carroçaria está pintada num azul storm (tempestade) profundo, escolhido pela sua capacidade de evocar o oceano, e em cinzento, a recordar a tonalidade dos cascos dos navios.

Contrasta com o tejadilho, em cinzento-claro brilhante, referência à espuma do rasto e aos céus marítimos nublados, conferindo ao conjunto uma silhueta marcante e também coerente com os códigos de cores que caracterizam a Marinha Francesa.

A personalização gráfica completa a identidade, com um autocolante preto com a mensagem "400 ans de la Marine Nationale" a surgir colocado na moldura das portas.

Além disso, uma cocarda tricolor, embelezada com uma âncora, decora a coluna traseira, dois elementos que afirmam claramente o carácter comemorativo e institucional deste show car, sem nunca sacrificar a clareza nem a elegância do conjunto.

Interior deste Citroën C3 Aircross inspirado na vida a bordo

O interior do C3 Aircross Marine Nationale prolonga o universo expresso pelo seu design exterior. A assinatura vermelha Infra Red, cor emblemática da Citroën, está presente no logótipo da marca no exterior, bem como no logótipo situado no centro do volante.

É à noite que a experiência atinge toda a sua dimensão: o habitáculo ilumina-se, então, com um vermelho profundo, uma referência direta à luz utilizada a bordo dos submarinos, para permitir que a tripulação mantenha o seu sentido dos ciclos diurnos e noturnos.

O cuidado dedicado aos materiais reforça esta coerência. O tecido cinzento-claro utilizado na secção superior dos bancos foi especialmente concebido para refletir a luz vermelha noturna, criando um efeito visual impressionante que mergulha os passageiros numa atmosfera uniforme e acolhedora.

As almofadas dos bancos apresentam um padrão que traduz conforto, enquanto os logótipos "400 ans" em PVC, uma referência ao mundo do vestuário desportivo, personalizam os bancos dianteiros.

Por fim, uma faixa tricolor azul-branca-vermelha contorna o painel de instrumentos, conferindo um toque institucional subtil que liga toda a composição interior.