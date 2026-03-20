Ritual Tides, aventura de terror numa ilha isolada

Os estúdios britânicos Vertpaint Games, estão a desenvolver Ritual Tides, uma aventura de terror na solidão de uma ilha na Cornualha. Venham saber mais.

Com a sua ação a decorrer nos anos 1800 em Hortus, uma ilha fictícia ao largo da costa sudoeste da Cornualha, Ritual Tides é um jogo que convida os jogadores a experienciarem na primeira pessoa, uma história de terror à "antiga".

Pelo que se pode perceber pelo projeto, Ritual Tides será uma aventura de terror com uma imersão quase fotorrealista. O jogo encontra-se a ser desenvolvido pela equipe da Vertpaint Games (ex membros da Rockstar, Blizzard, CIG, TT Games), composta por ávidos jogadores e fãs de terror cuja experiência lhes permite saber precisamente como aperfeiçoar as fórmulas de terror de forma a proporcionar aos jogadores uma experiência de tirar o fôlego, repleta de terror e sustos.

Em Ritual Tides, os jogadores encontram-se no papel de náufragos numa praia ficticia algures ao largo da Cornualha, e precisam de se aventurar no interior da ilha, através de paisagens desoladas, aldeamentos abandonados e os restos decadentes de uma comunidade outrora próspera. Tendo como único objetivo o de desvendar os segredos horripilantes da ilha e conseguir escapar dali com vida, os jogadores terão de explorar cada recanto e cada horror da ilha.

Pela aventura, vão-se deparar com inimigos grotescos e ameaçadores que espreitam a cada esquina. Fugir ou esconder? Qualquer das opções é válida pois a sobrevivência é a principal meta do jogador.

A equipa da Vertpaint Games revelou entretanto e de forma algo misteriosa, que Ritual Tides vai disponibilizar aos jogadores armas mas, segundo a equipa, estas não corresponderão sempre a mais-valias ou a soluções para todos os problemas. Segundo os responsáveis pelo jogo, a equipa está a tentar fugir a armas e outros elementos de fantasia focando-se num equilibrio entre a realidade e o género, deixando ainda no ar que existirá uma "arma" pecualiar que irá diferenciar o jogo dos ademais.

Para dar suporte ao design único de movimentação e combate do jogo, a Vertpaint construiu os principais sistemas de visão na primeira pessoa e mecânicas de combate a partir do zero, possibilitando uma experiência de terror profundamente imersiva e atmosférica.

Ritual Tides está atualmente em desenvolvimento para PC, com as versões para consolas planeadas ainda para este ano.