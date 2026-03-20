AIE lança aviso! Mundo enfrenta maior ameaça energética da história

A guerra no Irão e os recentes ataques a infraestruturas críticas no Golfo Pérsico estão a provocar uma interrupção significativa no fornecimento de petróleo e gás. A Agência Internacional de Energia (AIE) diz que o mundo enfrenta maior ameaça energética da história.

Um quinto das reservas energéticas globais está afetado

Segundo a AIE, cerca de um quinto das reservas energéticas globais está afetado, um número que levanta preocupações imediatas nos mercados.

O diretor da organização, Fatih Birol, alerta que o impacto poderá ser mais profundo do que muitos antecipam, com a recuperação total a demorar meses ou até mais tempo em alguns casos.

Preço do petróleo dispara… e não só

O reflexo mais imediato já se faz sentir: o preço do barril de petróleo Brent ultrapassou os 110 dólares, impulsionado pelos ataques a centros energéticos estratégicos no Irão e no Qatar. Mas o problema vai muito além dos combustíveis:

Fertilizantes essenciais para a agricultura

Produtos petroquímicos usados em plásticos e têxteis

Cadeias industriais dependentes de energia

Tudo isto pode sofrer disrupções, com efeitos em cascata na economia global.

Para tentar aliviar a pressão, a AIE anunciou a libertação de 400 milhões de barris de reservas estratégicas. Ainda assim, esse volume representa apenas cerca de 20% do total disponível, o que mostra a dimensão do problema.