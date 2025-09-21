Pompeii: The Legacy tem data de lançamento e outras novidades

Tal como aqui vimos, Pompeii: The Legacy é um titulo de estratégia e city building que decorre em pleno Império Romano e que nos permite reescrever a história daquela outrora bonita e próspera cidade, após os eventos catastróficos que a atingiram. Já tem data oficial de lançamento.

Desenvolvido pelos Siscia Games, Pompeii: The Legacy, é um jogo de estratégia e city building que decorre em pleno Império Romano, desafiando os jogadores a reconstruir a cidade de Pompeia após a sua destruição catastrófica em 79 D.C.

O jogo recebeu recentemente a sua data de acesso antecipado, que ocorrerá no próximo dia 23 de setembro. Adicionalmente, foram reveladas também, as 12 línguas nas quais o jogo vai ser disponibilizado.

"Eu pretendia que o jogo fosse acessível ao maior número possível de jogadores desde o início, e é por isso que a localização sempre foi uma prioridade máxima. Ter Pompeii: The Legacy lançado em 12 idiomas distintos garante que jogadores de todos os locais do planeta, possam experimentá-lo sem barreiras linguísticas", referiu o criador do jogo, Zeljko Kos.

O jogo será lançado em inglês, alemão, japonês, espanhol, chinês, francês, português, russo, italiano, coreano, polaco e croata.

Uma vez que Pompeii: The Legacy apresenta uma tremenda ênfase na sua campanha focada na História real italiana, a localização e a língua usada desempenha um papel fundamental para ajudar os jogadores a se envolverem totalmente na experiência. Isto pois, barreiras linguísticas podem muitas vezes dificultar o acompanhamento da narrativa e a apreciação da atmosfera que o jogo pretende proporcionar.

Uma nota importante, é o facto de Zeljko Kos ter nos seus planos, a disponibilização de atualizações semanais para expandir e afinar o jogo continuamente.

Pompeii: The Legacy será lançado para PC, a 23 de setembro em Acesso Antecipado.