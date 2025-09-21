Sabe o que significam os sinais de trânsito D5c e D11c?

A sinalização rodoviária em Portugal segue regras claras e detalhadas, definidas no Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST). Entre os sinais de obrigação da série D, sabe o que significam o D5c e o D11c?

Sinal D5c – Via obrigatória para motociclos

O sinal D5c estabelece que a via ou faixa a que se refere é reservada a motociclos, sendo obrigatória a sua utilização por estes veículos.

A presença deste sinal significa que apenas os motociclos devem circular nesse espaço, ficando os restantes veículos excluídos.

Este tipo de sinal é utilizado para organizar o tráfego e garantir maior fluidez e segurança em determinadas zonas, nomeadamente em vias rápidas ou corredores específicos para veículos de duas rodas.

Sinal D11c – Fim da via obrigatória para motociclos

O sinal D11c indica o término da obrigação imposta pelo sinal anterior. Ou seja, a partir do ponto onde este sinal é colocado, deixa de existir a restrição de utilização exclusiva para motociclos.

A sua função é delimitar com precisão o espaço de circulação reservado, evitando dúvidas sobre onde começa e termina a obrigação.

Estes dois sinais complementam-se, garantindo que os motociclos tenham percursos próprios em determinados contextos, ao mesmo tempo que informam os restantes utentes da estrada sobre onde se aplicam e deixam de se aplicar essas regras. A correta compreensão destes sinais é fundamental para a segurança e a boa convivência na circulação rodoviária.