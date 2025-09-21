Amazon retira mais de 500 mil produtos! Veja se comprou algum…

A Amazon retirou cerca de 500 mil produtos de consumo da sua plataforma nos últimos dias devido a sérios riscos de segurança, incluindo incêndios, asfixia e ferimentos, especialmente em bebés e crianças. Conheça os produtos mais populares.

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC) identificou vários itens populares com defeitos críticos. Segundo o nypost, são vários os equipamentos.

Ventiladores Portáteis IcyBreeze

Mais de 22.600 unidades dos ventiladores portáteis da IcyBreeze Cooling foram retiradas após sete incidentes de sobreaquecimento, incluindo dois incêndios, relacionados a baterias de lítio defeituosas.

Power Bank da Anker

A Anker Innovations retirou mais de 480.000 power bank de vários modelos após 33 relatos de incêndios e ferimentos causados por sobreaquecimento das baterias de lítio.

Cadeiras de Bebé e Almofadas de Berço LXDHSTRA

Os produtos da marca chinesa LXDHSTRA foram retirados devido a falhas de design que representam riscos de asfixia e aprisionamento, violando os requisitos de segurança federais.

Capacetes Infantis YooxArmor

A YooxArmor retirou 1.800 capacetes infantis por não cumprirem os padrões de proteção contra impactos, embora não tenham sido relatados ferimentos.

Mobiles para Berço GKKBSJ

Os mobiles da GKKBSJ foram retirados devido a controles remotos com baterias de botão acessíveis, representando risco de ingestão e possíveis queimaduras internas.

Além disso, o detergente Woolite Delicates foi retirado em março devido a contaminação bacteriana, representando risco de infeção grave.

Esses recalls refletem as crescentes preocupações sobre a segurança de produtos importados e amplamente distribuídos disponíveis na Amazon.