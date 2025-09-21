ESET: os desafios da cibersegurança no regresso às aulas

Aproveitando o período de regresso às aulas, o Pplware conversou um pouco com Nuno Mendes, CEO da ESET Portugal, para saber algumas recomendações para enfrentar os principais desafios que a cibersegurança coloca aos alunos nesta altura crítica.

Entrevista a Nuno Mendes, CEO da ESET Portugal

Quais são alguns dos principais desafios de cibersegurança que este período de regresso às aulas coloca aos alunos?

O regresso às aulas implica maior utilização de dispositivos digitais e plataformas online, o que aumenta a exposição a ameaças como phishing, malware, roubo de dados pessoais, cyberbullying e ataques através de redes Wi-Fi inseguras.

A adoção de tecnologias como antimalware (já não usamos o conceito simplista de ‘antivírus’) podem ajudar a mitigar estes riscos, oferecendo proteção em tempo real contra ameaças online, proteção de dados confidenciais (ex.: palavras-passe, documentos, fotografias, vídeos e outros documentos) bem como a segurança em redes Wi-Fi domésticas e públicas.

Tem alguns conselhos essenciais para que os alunos possam ter a sua vida digital mais protegida?

Sim, vários:

1. Utilizar palavras-passe fortes e únicas para cada conta, algo que pode ser facilitado com um gestor de palavras-passe.

2. Manter dispositivos e software atualizados, minimizando falhas exploráveis por atacantes.

3. Desconfiar de links ou anexos suspeitos, protegendo-se com as tecnologias de antiphishing e deteção avançada de ameaças.

4. Gerir a privacidade online e redes sociais, reduzindo a partilha excessiva de dados.

5. Não guardar palavras-passe em computadores dos amigos e implementar duplo fator de autenticação nas plataformas e aplicações online.

6. Usar ferramentas adicionais de proteção que permitem ajudar a identificar vulnerabilidades ao nível da rede doméstica, ex.: router e outros dispositivos interligados.

O que é que os pais e as escolas podem fazer para apoiar os alunos neste desafio?

Tecnologias como Controlo Parental nos dispositivos permitem aplicar as regras e limites estabelecidos. É importante informar as crianças e jovens acerca das mesmas, adotando uma abordagem pedagógica e com ligação à sua (ciber)segurança, através de:

Educação contínua: falar sobre segurança online desde cedo, adaptando a linguagem à idade dos alunos.

Definir regras claras de utilização de dispositivos e internet.

Promover um ambiente de confiança, para que os alunos se sintam à vontade em pedir ajuda quando enfrentam situações suspeitas ou desconfortáveis.

Explorar funcionalidades de controlo já integradas nos sistemas operativos (como limites de tempo, filtros de conteúdos e relatórios de utilização) e complementá-las com as opções de controlo parental que permitam aplicar regras de forma consistente, proteger contra conteúdos inapropriados e ajudar a gerir o equilíbrio entre estudo, lazer e descanso.

Como é que a ESET pode ajudar a fortalecer a cibersegurança dos alunos?

Na ESET trabalhamos a nível global para aumentar a consciencialização dos utilizadores sobre ciberameaças e proteção da vida digital, promovendo uma utilização segura e responsável da tecnologia em todas as idades.

Sabemos que o uso da internet é hoje praticamente universal: 97% dos jovens entre 16 e 29 anos na UE usam a internet todos os dias e 88% utilizam redes sociais (Eurostat, 2024). Este nível de conectividade traz grandes oportunidades, mas também expõe os mais novos a riscos que exigem educação e sobretudo proteção.

Por isso, temos conduzido ações junto de escolas e universidades e estabelecido protocolos com instituições de ensino, para facilitar o acesso às nossas soluções e promover boas práticas de segurança digital.

Complementamos esta vertente educativa com tecnologia de cibersegurança transversal a vários dispositivos e sistemas operativos (Windows, MacOS e Android) que permite proteger, monitorizar e regular a atividade online dos mais novos. As nossas soluções mitigam os riscos associados ao uso da internet e garantem o desenvolvimento dos alunos e familiares no contexto digital.

Aproveitamos igualmente para lembrar que a ESET lançou recentemente a sua campanha “Back to School”, oferecendo 30% de desconto nas principais soluções da gama ESET HOME Security.