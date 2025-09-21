Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

School - Supertramp

Supertramp é uma banda de rock britânica formada em 1969 por Rick Davies, que convidou Roger Hodgson e outros elementos, com o nome Daddy e posteriormente renomeada no início de 1970. Embora o estilo da banda tenha sido inicialmente classificado como rock progressivo, incorporaram desde então uma combinação de Rock tradicional, pop e art rock na sua música. A partir do segundo álbum Indelibly Stamped, os fundadores Roger Hodgson e Rick Davies escreveram e cantaram separadamente as próprias composições. Hodgson compôs e cantou a maioria dos êxitos, tais como “Give a Little Bit” (a qual alcançou a posição nº. 15 na tabela do Billboard Pop Singles e o nº. 29 na tabela dos singles do Reino Unido), “The Logical Song”, “Take the Long Way Home”, “Dreamer”, “Breakfast in America”, e “It’s Rainning Again”; Davies compôs “Bloody Well Right”, “Goodbye Stranger”, “Cannonball” "From Now One", "Crime of the Century," "Rudy" Hodgson toca as canções que escreveu nos concertos ao vivo que apresenta na sua digressão mundial “Breakfast in América”. No entanto, sob o comando de Davies, Supertramp teve algum sucesso nos álbuns sem Roger Hodgson, tendo em geral mais audiência que Roger Hodgson, tendo batido o record de audiência no Brasil em 1988, com mais de 100.000 pessoas.

O trabalho da banda é marcado pela composição individual de Roger Hodgson e Rick Davies, pela voz de Hodgson, pela voz de Rick Davies, pela utilização de piano elétrico Wurlitzer e saxofone nas canções.

Apesar do trabalho inicial da banda ser rock progressivo popular, desfrutaram de maior sucesso comercial e de crítica quando passaram a incorporar elementos mais convencionais e aceitáveis ​​nas rádios no seu trabalho. Em meados da década de 1970, chegaram a vender mais de 60 milhões de álbuns.

Os Supertramp atingiram o pico de sucesso comercial com a canção de 1979, Breakfast in America, que já vendeu mais de 20 milhões de cópias.

