Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Always The Sun - The Stranglers

The Stranglers é um grupo formado na Inglaterra em 1974, que apareceram pouco antes da primeira onda do punk para o qual foram associados.

O grupo era formado por Hugh Cornwell (vocal e guitarra), Jean-Jacques Burnel (baixo e vocal), Dave Greenfield (teclados e vocal) e Jet Black (bateria). Tem existido nesta formação por 16 anos, até a saída de Cornwell em 1990. como guitarrista, ele foi substituído por duas vezes: em 1990 por Johh Ellis e em 2000 por Baz Warne (antigo membro da banda punk, Toy Dolls).

Dificeis de se assimilarem a um estilo musical, os Stranglers evoluíram o seu som a partir de um álbum para outro, englobando diversos gêneros como rock, pós-punk, rock eletrônico, new wave e pop rock com algumas incursões no jazz, reggae, soul e rhythm and blues.

O som da banda no começo de carreira era caracterizada pelo baixo melódico e agressivo de J.J Burnel e os arpejos rápidos nos teclados e/ou sintetizadores de Greenfield e também caracterizada pelos vocais guturais e letras às vezes misantrópicas de ambos os compositores: Jean Jacques Burnel e Hugh Cornwell. Com o tempo, sua produção cresceu gradualmente dando um som mais refinado e sofisticado.

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?