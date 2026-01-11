Especialistas fizeram previsões sobre a IA e 2026 não vai trazer a Skynet

A Inteligência Artificial (IA) continua a transformar o mundo do trabalho, mas o caminho que se espera para os próximos anos está longe do entusiasmo quase ingénuo que marcou a fase inicial desta tecnologia (para o público, pelo menos). Com o início de 2026, especialistas fizeram algumas previsões e partilharam o que podemos esperar para este ano. Spoiler alert: não é a Skynet!

Indo além do entusiasmo inocente com que as massas receberam as ferramentas alimentadas por IA, este ano prevê-se mais sobriedade.

À medida que as empresas ganham experiência, surgem, também, dúvidas, exigências e uma maior necessidade de controlo, especialmente quando a tecnologia passa dos testes para os sistemas críticos do dia a dia.

O ano de 2026 promete ser um ponto de viragem, fechando a porta às muitas promessas grandiosas e abrindo-a, por sua vez, às decisões difíceis.

Mais do que isso, prevê-se um ano de menos experimentação sem critério e mais foco no valor real, na segurança e na sustentabilidade.

Num cenário de consolidação, especialistas enumeraram algumas das tendências que vão moldar o mundo do trabalho, em 2026.

O que se espera para 2026?

#1 - O entusiasmo vai dissipar-se

Em 2026, o entusiasmo inicial em torno da IA deverá dar lugar a uma abordagem mais pragmática, centrada na governança, na literacia e na utilização de agentes para tarefas correntes. As empresas passarão a privilegiar aplicações práticas, com benefícios imediatos, em vez de promessas teóricas.

As organizações mais maduras irão investir em estruturas de gestão da IA e em formação, procurando reduzir riscos e maximizar valor. Prevê-se que muitas grandes empresas criem funções específicas para gerir a IA, acompanhando a crescente complexidade regulatória.

#2 - As empresas vão adiar parte do investimento em IA

Após um forte crescimento do investimento em 2024 e 2025, este ano trará maior contenção. O foco estará na prova de retorno financeiro claro e em projetos piloto com resultados rápidos, levando a decisões de financiamento mais cautelosas.

Uma vez que muitos projetos ainda não demonstram impacto direto nos resultados financeiros, os diretores desta área terão um papel mais ativo. Este escrutínio irá atrasar implementações em produção e empurrar cerca de um quarto do investimento planeado para 2027, conforme previsto.

#3 - A IA expande-se das TI para a tecnologia operacional

A IA continuará a integrar-se nos sistemas de tecnologia da informação (TI), mas começará, também, a ganhar espaço na tecnologia operacional. Setores como energia, indústria e serviços essenciais irão adotar funcionalidades de IA para melhorar a eficiência e o controlo.

No entanto, a introdução da IA no contexto operacional trará novos riscos de cibersegurança. A falta de salvaguardas e de competências especializadas exigirá maior atenção regulatória e investimento na formação das equipas técnicas.

#4 - Os ciberataques vão intensificar-se

O uso de IA generativa por cibercriminosos tornará os ataques mais dinâmicos e difíceis de detetar. Malware capaz de se adaptar em tempo real e de gerar código malicioso em tempo real desafiará os modelos tradicionais de segurança.

As abordagens baseadas em regras perderão eficácia perante código em constante mutação. As equipas de segurança terão de evoluir rapidamente, por forma a lidar com ameaças mais sofisticadas e impulsionadas por IA.

#5 - A procura por IA acelera a inovação em energia e refrigeração

O crescimento dos centros de dados dedicados à IA está a pressionar infraestruturas energéticas e sistemas de refrigeração. Isto está a acelerar o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, em particular na refrigeração líquida.

Soluções avançadas prometem reduzir consumos energéticos e melhorar o desempenho dos servidores. Caso os projetos atuais confirmem os benefícios esperados, a adoção destas tecnologias deverá expandir-se rapidamente à escala global.

Um ano mais paciente

Num ano que se espera mais tranquilo e cauteloso, a IA deixará definitivamente de ser apenas uma aposta estratégica para se tornar uma responsabilidade transversal.

O foco passará da experimentação para a execução consciente, com maior exigência de resultados, mais atenção à segurança e um enquadramento regulatório cada vez mais presente, num cenário em que a IA continuará a evoluir, mas de forma mais madura, integrada e alinhada com as reais necessidades do negócio e da sociedade.