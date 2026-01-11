Xiaomi renovou o seu carro elétrico mais vendido com uma grande atualização

O SU7, o primeiro veículo elétrico da Xiaomi, conquistou o mercado chinês no ano passado. A Xiaomi abriu agora a pré-venda de um modelo atualizado com maior autonomia e continua com um argumento único! É ainda mais barato do que um Tesla Model 3, com um preço inicial de 229.900 yuan (28 mil euros).

Xiaomi renovou o seu carro elétrico

Após o lançamento do SU7 em março de 2024, o carro elétrico topo de gama da Xiaomi tornou-se rapidamente um dos veículos elétricos mais populares da China. Em apenas nove meses, o SU7 acumulou quase 250.000 pré-encomendas e, até ao final de 2024, a Xiaomi entregou mais de 135.000 unidades.

Desde que chegou ao mercado, a Xiaomi vendeu mais de 360 ​​mil unidades do SU7 em apenas 21 meses, afirmou o CEO da empresa, Lei Jun, no Weibo. Isto representa uma média de mais de 17.000 unidades por mês. Apesar de um primeiro semestre de 2025 forte, as vendas abrandaram desde agosto, com o Tesla Model 3 a superar o SU7 na China em setembro e novembro.

Grande parte desta desaceleração ocorreu após o lançamento do YU7, o primeiro SUV elétrico da Xiaomi, em junho último. A empresa redirecionou a sua capacidade de produção para aumentar o fabrico do YU7. No entanto, a Xiaomi também tem enfrentado críticas após uma série de incidentes no ano passado, que geraram ampla repercussão negativa em relação à segurança da berlina elétrica.

SU7, o mais vendido, recebe atualização

Por este motivo, a Xiaomi deu prioridade à segurança do SU7 atualizado. As pré-vendas do novo e melhorado veículo elétrico começaram na quarta-feira, com preços a partir de apenas 229.900 yuan (28 mil euros). O novo SU7 está disponível em três versões: Standard, Pro e Max, oferecendo uma autonomia de até 902 km no ciclo combinado. O modelo atual da Xiaomi oferece até 830 km de autonomia no ciclo combinado.

Embora seja um pouco mais caro do que o modelo atual, que começa em 215.900 yuan (26.600 euros), o SU7 atualizado ainda é mais barato do que o Tesla Model 3 na China. O Model 3 RWD de entrada de gama tem um preço inicial de 235.500 yuans (29.000 euros), com autonomia de 634 km no ciclo combinado. Lei afirmou que o SU7 foi o sedan elétrico mais vendido na China com um preço acima de 200.000 yuan (24.500 euros).

O modelo atualizado inclui agora LiDAR de série, uma vez que a Xiaomi reforça o seu compromisso com a segurança como "base e premissa", segundo Lei. A Xiaomi entregou mais de 410.000 veículos elétricos no ano passado. Em 2026, a gigante tecnológica chinesa pretende vender cerca de 550.000 veículos elétricos. A versão atualizada do SU7 tem lançamento previsto para abril.