Apple Music oferece três meses grátis e permite importar biblioteca de outras plataformas

A Apple está a promover uma nova campanha para atrair utilizadores para o serviço Apple Music, combinando um período gratuito de três meses com uma ferramenta que permite transferir bibliotecas e listas de reprodução de outras plataformas.

A iniciativa foi destacada durante o Super Bowl e pretende facilitar a mudança de serviços concorrentes, eliminando uma das principais barreiras para os utilizadores.

Três meses gratuitos para novos utilizadores

A campanha oferece um período de teste de três meses sem custos para novos subscritores do Apple Music. Esta promoção é temporária e está disponível até 24 de fevereiro.

Link para ativar os 3 meses gratuitos.

Depois do período gratuito, o serviço mantém o preço habitual, 7,49 euros por mês no plano individual, ou integrado no pacote Apple One.

Ferramenta transfere músicas e playlists automaticamente

Além do teste gratuito, a Apple está a promover uma ferramenta de transferência que permite importar músicas guardadas e listas de reprodução de serviços como o Spotify.

Segundo a empresa, o processo é simples e evita que o utilizador tenha de reconstruir a biblioteca manualmente, um dos principais obstáculos na mudança entre plataformas.

Como transferir a biblioteca para o Apple Music

Depois de subscrever o serviço, o processo pode ser feito no iPhone, iPad ou Android:

Ir às definições de Música: Num iPhone ou iPad, ir a Definições > Aplicações > Música . Num dispositivo Android, abrir a app Apple Music , tocar no botão Mais e depois em Definições .

Tocar em Transferir música de outros serviços.

Escolher na lista de serviços de música suportados. Depois, iniciar sessão no serviço de música.

Escolher o que pretende transferir.

Tocar em Adicionar à biblioteca.

Aguardar que o Apple Music encontre correspondências para a sua música no catálogo do Apple Music.

O sistema procura automaticamente correspondências no catálogo do Apple Music e adiciona os conteúdos à biblioteca do utilizador.

A transferência também pode ser feita através do site do Apple Music, após iniciar sessão na conta.