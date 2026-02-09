Apple Music oferece três meses grátis e permite importar biblioteca de outras plataformas
A Apple está a promover uma nova campanha para atrair utilizadores para o serviço Apple Music, combinando um período gratuito de três meses com uma ferramenta que permite transferir bibliotecas e listas de reprodução de outras plataformas.
A iniciativa foi destacada durante o Super Bowl e pretende facilitar a mudança de serviços concorrentes, eliminando uma das principais barreiras para os utilizadores.
Três meses gratuitos para novos utilizadores
A campanha oferece um período de teste de três meses sem custos para novos subscritores do Apple Music. Esta promoção é temporária e está disponível até 24 de fevereiro.
Link para ativar os 3 meses gratuitos.
Depois do período gratuito, o serviço mantém o preço habitual, 7,49 euros por mês no plano individual, ou integrado no pacote Apple One.
Ferramenta transfere músicas e playlists automaticamente
Além do teste gratuito, a Apple está a promover uma ferramenta de transferência que permite importar músicas guardadas e listas de reprodução de serviços como o Spotify.
Segundo a empresa, o processo é simples e evita que o utilizador tenha de reconstruir a biblioteca manualmente, um dos principais obstáculos na mudança entre plataformas.
Como transferir a biblioteca para o Apple Music
Depois de subscrever o serviço, o processo pode ser feito no iPhone, iPad ou Android:
- Ir às definições de Música:
- Num iPhone ou iPad, ir a Definições > Aplicações > Música.
- Num dispositivo Android, abrir a app Apple Music, tocar no botão Mais e depois em Definições.
- Tocar em Transferir música de outros serviços.
- Escolher na lista de serviços de música suportados. Depois, iniciar sessão no serviço de música.
- Escolher o que pretende transferir.
- Tocar em Adicionar à biblioteca.
- Aguardar que o Apple Music encontre correspondências para a sua música no catálogo do Apple Music.
O sistema procura automaticamente correspondências no catálogo do Apple Music e adiciona os conteúdos à biblioteca do utilizador.
A transferência também pode ser feita através do site do Apple Music, após iniciar sessão na conta.
Infelizmente é sempre para novos… por essa razão deixei de se assinante mensal e passei a pagar anualmente. 75€.